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男「聊天狂要LINE」惹怒她：只用IG錯了嗎　全場吵翻

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前在IG上被男生搭訕，聊天過程中男生不斷要LINE，而她則坦言，自己沒在用，且身邊的人都是用IG聊天；沒想到，這番話被對方視為推託之詞，也引起眾網友熱議。

女網友在Dcard提到，有個陌生男在IG小盒子聊沒幾句，就瘋狂跟她要LINE，於是她拒絕對方，表明習慣在IG聊天，但對方依舊不死心，讓她耐心盡失，「我不是沒有LINE，但真的只是工作還有學校的群組在用，身邊好友也不會用LINE聯繫，就連我媽都用IG聯絡我。」

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她直言，「本來還想說，我後輩連IG都不用了，而是用抖音或小紅書聊天呢！還是大家真的都用LINE在聊？只是被他講得好像我生在台灣，就得用LINE一樣。」

對此，一派網友回應，「不是都用LINE嗎？IG不能傳檔案、建相簿、查聊天紀錄，貼圖也很無聊，聊天根本超級難用」、「我很愛用Line欸」、「我1998，身邊大部分親朋好友都用LINE，IG只拿來看而已」、「我04年老阿姨，跟身邊朋友都用賴傳訊息，哀居只會傳影片」、「只能說個人用習慣就好，沒什麼好爭的」。

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不過，也有不少人點頭表示，「我覺得不想用LINE的原因很簡單，因為它跟工作綁定了，聽到LINE訊息的聲音或電話響就覺得煩，DC跟IG就都是開心的事情，就是這麼簡單」、「我Line都是拿來工作或報告討論之類，如果要私聊，固定就是IG或現實面對面，我工作和私下算分蠻開的」、「我也沒在用LINE的...我覺得很正常啊」。

事後，原PO不忘解釋，「每個人都有自己習慣的通訊軟體，也都各有千秋，是我的生活圈子太小，資訊來源不夠，以偏概全了，但我還是覺得IG好用。」

另外，許多網友提醒，這看起來像是網路詐騙手法，「這應該投資詐騙，要LINE只是方便拉群組洗腦」、「這種都詐騙集團居多，請小心」、「題外話，這是詐騙，別上當哦」。

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