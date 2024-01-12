男友堅持不給IG！女苦惱「他說沒在用」　過來人曝殘酷真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前苦惱表示，她想和男友互加IG好友，但對方竟以各種理由拒絕，讓她忍不住在意，卻又不知該如何是好。PO文掀起熱烈回響，大票過來人曝殘酷真相，洗版直呼「一定有鬼吧」、「小三或備胎無誤」。

女網友在Dcard提到，男友以各種理由百般推託，就是不讓她加IG，「男友IG追蹤人數偏少，屬於小帳規模，這讓我有點小擔心+內耗，求解！各位大大怎麼辦？」

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對此，大票網友一致認為有問題，甚至猜測原PO在無意間成了小三，「妳是小三，裡面有女友」、「就有鬼啊，這種妳也要？還真不挑」、「絕對百分百他有女友，不然不可能不加，現在哪個年輕人不用IG，如果沒見過面的話一定是詐騙」、「有鬼才不給加，因為這種事我也有幹過」、「加了妳就知道他在幹嘛了」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

而PO文也釣出不少過來人，直言「親身經驗分享，妳不是唯一，可能是小三小四小五」、「+1，我後知後覺，但應該就是小三或備胎無誤」、「絕對是騙妳的啦！當初跟我曖昧還發生關係不給我名份的男生，也是說他沒在用，結果被我找到IG，他每天追蹤跟粉絲人數都在增加欸，結果過一段時間，大頭照換成跟女生的合照，難怪不給我正確的答案，還說什麼他還不想穩定，吃屎吧」、「我大學某任也不給加，後來才知道是他原本的男友出國當交換學生，也沒分手，IG上合照都在，一年後他男友回來果然跟我提分手」、「姊用親身經驗告訴妳，妳絕對是小三」、「當初我前男友死都不給我加IG和臉書，交往一年多後才讓我加，原因是裡面有很多魚」。