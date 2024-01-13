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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯美蘭陪柯爸、柯媽投票　「要身分證掏市民卡」有驚無險過關

記者陳凱力／新竹報導

2024總統大選終於進入最後階段，今日晚間勝負即將揭曉。柯文哲的媽媽、父親與妹妹柯美蘭早上也前往投票，對於即將「開獎」的心情，柯美蘭說自己很放鬆，也很淡定。

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯媽扶著老伴一起進入戶籍所在的投票所。（圖／記者陳凱力攝，下同）

柯媽媽與柯爸爸大約在上午10點抵達戶籍所在投票所，兩人進入會場後因為柯美蘭也即將抵達，所以柯爸、柯媽在現場稍作等待。柯美蘭抵達現場後，先在穿堂協助柯爸、柯媽檢查證件、印章，沒想到兩位老人家一下掏市民卡一下找印章，一陣手忙腳亂，還好幾分鐘後印章、身分證全齊，終於有驚無險。

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼柯美蘭第一個完成投票，隨後是柯媽，柯爸則在布幕裡面待了好一陣子，柯媽、柯美蘭解釋，柯爸眼睛不好，沒戴眼鏡看不清楚。

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

柯媽與柯美蘭投票速度很快，倒是柯爸在布幕內花了一段時間，柯媽和柯美蘭在教室外解釋「柯爸眼睛不好還沒戴眼鏡」所以才花了這麼久時間。

投票後柯家三口接受訪問，柯美蘭說打選戰的過程很辛苦，每天要揮手、握手，自己的手已經舉不起來了，至於現在的心情就是很放鬆、淡定，昨天和父母親一起幫哥哥站台，她也笑說，因為自己沒有錢辦造勢，所以借柯文哲的場子「站一下」，昨天的氛圍讓她覺得溫馨，看到這麼多人站出來，讓她覺得不孤單。

選戰終於打完，柯美蘭說，直到晚間開票前，最想做的事就是「發呆」，她也重提「藍白合」，稱自己是藍白合的受害者，沒有辦法獲得民眾黨金錢上給予的支持，但是藍白合破局後，就有許多的柯粉來找她，幫助她。

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼柯美蘭在穿堂幫爸媽檢查證件、印章時發生小小混亂，還好最後證件全部找齊，順利完成投票。

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼柯美蘭陪柯爸、柯媽　「要身分證掏市民卡」有驚無險完成投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲柯美蘭說，今天最想做的事是發呆。

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