民眾抗議「金門返鄉投票軍機」不飛了　陳玉珍質疑政治力介入

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選投票日今（13日）登場，然而有多名民眾中午在松山機場抗議軍機取消，無法返回金門投票。國民黨立委陳玉珍說，民航局協調派軍機輸運，國防部答應後，卻因任務而取消，質疑剝奪鄉親返鄉權利、政治力介入。據瞭解，民航局未跟國防部協調好，就自行對外宣布說要加開軍機，有軍方人士就認為應由民航局出面說明。

▲松山機場飛金門的軍機停飛，民眾於現場抗議 。（圖／民眾提供）

要返回金門的民眾13日中午許，在松山機場抗議，「我們要投票。抗議、抗議。」現場民眾陸續表示，「他們騙我們說讓我們可以回去」、「進去一個多小時，才叫我們，說飛機不飛了，民航機也三點鐘以前都沒了，我們怎麼回去投票，錢繳了，12點鐘起飛」。

陳玉珍表示，今天因為大家訂不到票，所以啟動離島春節疏運機制，加開軍機，國防部答應、民航局協調派軍機輸運，人數夠多就開。結果鄉親票已經買好，到候機室，因為國軍另有別的任務而取消，剝奪鄉親返鄉權利。陳質疑，說好加開軍機，是不是有政治力介入？

陳玉珍也強調，目前金門天氣很好，她剛跟民航局聯絡，說是國防部取消，但她打給國防部長邱國正，邱沒接電話。

據了解，國防部本來就有自行的戰備整備規劃，民航局未跟國防部協調好，就自行對外宣布說要加開軍機，有軍方人士就認為應由民航局出面說明。