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重機車友今「衝國道返鄉投票」！200人響應　高公局：最高罰6千

▲▼為爭取大型重機上國道路權，網紅「通勤者之歌」發起騎摩托車上國道返鄉投票行動。（圖／翻攝通勤者之歌臉書）

▲為爭取大型重機上國道路權，網紅「通勤者之歌」發起騎摩托車上國道返鄉投票行動。（圖／翻攝通勤者之歌臉書）

記者李姿慧／台北報導

網紅「通勤者之歌」在公共政策網路參與平台提案，要求高公局制定國道開放大型重機進度表，不過交通部未採納，盼重機騎士改變駕駛行為及外界觀感後研議，讓「通勤者之歌」怒發起今大選日「騎車上國道，返鄉去投票」，已有約200人響應參加。高公局呼籲理性訴求，違規上國道可罰3千到6千元。

YouTuber「通勤者之歌」去年11月在公共政策網路參與平台提案，要求交通部高公局制定國道開放大型重機進度表，包括明確開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準及收費系統規畫進度、高公局管轄所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度。

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不過交通部回覆指各界對大型重機行駛國道無共識，多次民調顯示有6成民意不贊成大型重機行駛國道，因此制定開放進度表提案暫不採納，待重機騎士改變外界對其駕駛行為觀感，且社會凝聚共識後，再行研議。

交通部一口回絕制定國道開放大型重機行駛進度表，引發「通勤者之歌」不滿，號召今天(13日)投票日把摩托車騎上高速公路，不限時間、地點、路段遍地開花，使用更快、更安全的道路返鄉來投票。該活動網頁上已有約200人表態響應參加，另有600人表達有興趣。

▲▼路權團體號召上千輛機車和重機，以及2千多人大遊行，怒吼交通解嚴。（圖／記者李姿慧攝）

▲約有200名網友表態將參加「騎車上國道，返鄉去投票」活動，響應大型重機爭路權行動。（資料圖／記者李姿慧攝）

「通勤者之歌」表示，大型重機可以行駛高速公路相關法規已經三讀通過12年，行駛安全又快速的道路應是基本人權，不應選擇不同的交通工具而被剝奪這樣的權利；高公局不只連進度表都不給，還說重機騎士自己要約束自己，營造禮讓守法的形象，才會施捨你「進度表」，不出來衝撞體制，真的是被這些踐踏人命的看沒有，邀請大家投票日當天騎摩托車使用國家服務層級最高且最安全的道路，行使公民權。

高公局則呼籲大型重機車友理性訴求，由於今天因選舉日國道預料仍有一波比平常周末多3%的交通量，一旦發現違規，警方也將進行攔檢。

高公局表示，如果警方巡查過程中有發現大型重機要進入國道，若在匝道執法，不會讓大型重機進入國道，若是在國道途中攔檢，警方會依現地判斷，除違規可開罰3千到6千元外，也可能透過拖吊車載運大型重機下國道，若離匝道口很近，也會引導大型重機駛離國道。

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