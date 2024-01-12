台大工會控訴院方未協調人力！約500名醫護恐無法投票　淪次等公民

▲台大醫院，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統及立委大選明天登場，台大醫院企業工會今（12）日控訴，院方沒有因應大選主動預排人力，臨時協調之下狀況百出、困難重重，預估約有5、600人得犧牲投票權利在明天輪值白班，淪為次等公民，工會要求除院方要負起責任之外，中選會也該檢討未來延長投票時間或不在籍投票等機制。台大醫院則低調回應，各單位主管都有安排，也不是第一次投票，這個問題不宜選前再回答。

台大醫院企業工會與台灣公務革新力量聯盟今天發表共同聲明指出，本次選舉投票日早於112年3月10日就已正式公告，院方有足足將近一年時間，針對全院同仁投票意願及戶籍所在地做足詳盡調查，依據調查結果並加以協調後妥善排定1月份班表，使同仁得以如期返鄉投票。

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然而，台大醫院非但沒有在事前做系統性的全院普查，在12月份院內發布投票當日的出勤規定後，單位主管也沒有主動彙整上述資訊以預排人力，致使在一個蘿蔔一個坑的醫療體系中，臨時協調之下狀況百出、困難重重，無法填補的人力缺口即是同仁投票權利的犧牲。

工會指出，醫療人員無論其身份屬勞工或公務人員，依據現行相應法令及函釋規定，皆有明確規範雇主應在確保不妨礙同仁投票原則之下安排勞務，最明確的例子便是白班同仁需與小夜班同仁提早交班，才得以在下午四點前趕赴投開票所完成投票。

然而本該由醫院雇主所承擔的協調責任，實務上卻盡落在基層身上，單位主管一致論調「你們協調好再跟我說」，致使白班同仁被迫無所不用其極、私下「靠關係、賣人情」尋求同事代班，倘若最終找不到人自無法前往投票，雇主責任卻彷彿從不存在。

工會也就此問題詢問人事行政總處、銓敘部、中央選舉委員會等各權責主管機關，前兩個單位表示要看中選會，中選會則回應要看院方怎麼處理，完全無法依據任何法令函釋給予明確答覆，甚至互踢皮球敷衍應對，完全將輪班公務員行使憲法所保障的選舉基本權利視為無物。台大醫院企業工會與台灣公務革新力量聯盟提出四項訴求：

一、包含台大醫院在內等各公務機關，應確保輪班公務人員於1/13（六）有充分時間前往投票，且投票時段應計入公假或其他不損及同仁既有權益之假別，不應要求同仁自假否則無異於阻撓投票。

二、包含台大醫院在內等各公務機關，應善盡雇主主動協調人力調度之義務，針對往後選舉亦應提前進行投票意願及戶籍地調查，經充分協調後妥善排定班表，不應再將自身責任轉嫁予基層承擔。

三、銓敘部及人事行政總處，應明確提升輪班公務人員於投票當日出勤之權益保障，包含確保其投票權之行使及當日出勤之加班費或補休等合理補償，莫使輪班公務人員盡心盡力為國付出，相關權益卻反劣於勞工之保障。

四、鑒於跨縣市工作之醫療人員眾多，加以醫療業務之緊急性與必要性之特殊性質，輪班醫護縱使尋得代班人力，實務上亦幾無可能返鄉投票，中選會應於未來將延長投票時間或不在籍投票等機制納入考量規劃。