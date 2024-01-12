明天3地雨中投票！下周一雨區擴大　更強冷空氣襲台時間曝

▲明天投票日，花蓮、台東和恆春半島有雨，其他地方多雲到晴。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(13日)是投票日，各地多雲到晴，不過花東、恆春半島雨勢明顯，周日水氣減少，東部有零星雨；下周一、二再變天，雨區擴大，北部、東半部有局部短暫雨，其中下周一宜蘭會有局部較大雨勢，下周三水氣減少，氣溫回升，不過下周六將再有一波較強冷空氣南下。

中央氣象署預報員葉致均表示，明、後天天氣跟今天差不多，各地多雲到晴，東半部有降雨機會，其中明天周六水氣較多，花東、恆春半島雨勢明顯，周日水氣減少，東部還是有零星降雨。

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▲大選投票日天氣趨勢。（圖／氣象署）

不過下周一又要變天了，葉致均指出，下周一、下周二東北季風增強，不過這波冷空氣很弱，僅北台灣高溫略下降，北部、東半部有局部短暫雨，下周一宜蘭則會有局部較大雨勢，其他地方多雲到晴。

下周三後東北季風減弱，氣溫回暖，葉致均表示，下周三環境轉偏東風、東南風，只有東半部有局部短暫雨，一直到周五都是類似的天氣型態。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

葉致均說明，下周一、下周二東北季風影響，北台灣高溫明顯下降，高溫約19到20度，低溫變化不大，約14到16度。

不過葉致均提醒，下周六會有另一股冷空氣南下，這波強度會比較強，不過因為是後期預報，強度和低溫仍待時間近一點再觀察。