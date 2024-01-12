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直擊／返鄉人潮來了！下班後直奔雙鐵車站「要為下一代投票」

▲▼高鐵投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

總統和立委大選決戰明天(13日)，雙鐵選舉疏運訂票數飆破78.8萬，超越2020年總統大選人數，高鐵和台鐵晚間車站已出現大量返鄉人潮，不少民眾下班後就趕來搭車，只為了返鄉投下手上一票。有民眾說，他要為下一代投票，選錯人很危險。也有民眾說她不想當中國人，因此要返鄉投下第一次的總統選舉選票。

根據台鐵公司統計，截至今下午17時，全線對號列車已售出34萬張車票，整體平均售票率約5成4。除對號列車預購車票外，加上預估當天購票人數，台鐵估計最高日均運量將達75萬8千人，超過109年總統選舉的71萬7939人，以及111年9合一選舉的60萬600人。

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高鐵公司統計，截至今下午4時30分止，台灣高鐵選舉疏運期間自1月12日到15日，共約44萬8千人次完成訂票。

▲▼高鐵投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵和台鐵湧現投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵出現返鄉投票人潮。（圖／記者李姿慧攝）

雙鐵訂票人數已超過78.8萬人次，且還不包括自由座和當天購票人數。《東森新媒體ETtoday》今也直擊台北車站台鐵和高鐵人潮，傍晚車站已湧現不少返鄉旅客，其中高鐵自由座已出現大批排隊人潮。

上班族林先生受訪時表示，他下班後特定來趕高鐵要回高雄投票，明天再趕回台北，他是為了為了下一代投票，選錯人就危險，現在局勢那麼危險，選錯人就會跟烏克蘭一樣，烏克蘭不少年輕人命喪戰場，現在都50多歲當兵，台灣能像烏克蘭那麼能打嗎，現在打仗很危險，最好不要打仗，他雖然沒有小孩，但姊妹都有孫子，都要為小孩子著想。

林先生說，他從上個月20多號就開始預訂高鐵票都買不到，每天都在試，直到前幾天到車站現場，剛好有人退票才買到。

民眾蔡小姐則表示，她是為了投票才返鄉，要搭到左營，事先就訂好車票，今年是她第一次投總統票，因為她不想當中國人，所以要回家去投票，她熟識的朋友也都會回家投票。

上班族陳小姐則表示，她為了投票特地返鄉回彰化，之前沒注意到投票疏運車票已經開賣，很快就賣光了，所以沒有事先買到票，因此今天買自由座，投票是每個公民責任，是表達自己意見跟理念的方式，周邊的朋友7到8成都要回家投票。

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