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出門投票要帶什麼「注意事項一次看」　LINE臉書IG抖音助選罰200萬

▲▼ 投票,開票,選舉,九合一大選,投票所,,。（圖／記者施怡妏攝）

▲民眾不得攜帶手機和其他攝影器材進入投票所。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者董美琪／綜合報導

總統立委大選的投票日已到，中選會提醒民眾在投票時應留意一些事項，包括攜帶身分證、印章、投票通知單等。同時，再次強調自13日零時起不得進行競選和助選活動，違者最高可被罰新台幣200萬元。

第16任總統副總統和第11屆立法委員選舉即將在今天進行投票和開票，投票時間為上午8時至下午4時中選會提醒投票者應注意以下事項：

1.攜帶國民身分證、印章和投票通知單到指定的投票所投票。
2.禁止在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾他人投票，違者最高可被處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。
3.在圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具，切勿使用印章，否則票將視為無效。
4.請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰金。
5.不得撕毀選舉票，違者最高可被罰5000元以上5萬元以下罰金。
6.請勿攜出選舉票，違者最高可被處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲請使用選舉委員會提供的圈選工具，切勿使用印章，否則票將視為無效。（示意圖／記者李毓康攝）

李進勇強調，從13日凌晨零時起，不能在通訊軟體和社群媒體上進行助選，違者最高可被罰10萬元以上，100萬元以下，政黨、候選人及其相關人員更將面臨更重罰。

針對頭髮上剃出候選人頭像的行為，李進勇表示可能會被認定為助選，呼籲民眾不要心存僥倖。此次大選的選民數為1954萬8531人，其中約有102萬首次參與投票的首投族。全台設置1萬7795個投開票所，並動員選務工作人員逾24萬人。

▲▼ 。（圖／中央選舉委員會）

▲中選會提醒出門別忘記帶「印章、國民身分證及投票通知單 」 。（圖／中央選舉委員會）

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