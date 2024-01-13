分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陳家祥、袁茵、蘇晏男／台北報導

2024年大選落幕，民眾黨雖然區域立委全軍覆沒，但不分區席次受惠於總統候選人柯文哲的超強聲勢，一舉斬獲8席，不僅相比上屆有成長，在下一屆三黨不過半的新國會中，成為關鍵少數。未來不僅在重大議題上可以左右國會走向，2月1日新國會開議後，立法院龍頭之爭也將成為民眾黨發揮合縱連橫實力的第一仗，民眾黨到底要跟綠合作、還是與藍結盟？關係到立法院長是游錫堃還是韓國瑜。

立委選舉結果出爐，總席次部分，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，2席無黨籍，民眾黨達成最基本「三黨不過半」的目標，成為立法院的關鍵勢力。柯文哲在選後記者會中也說，民眾黨會扮演一個關鍵少數，不會固定跟誰合作；至於是否會支持國民黨立委韓國瑜爭取立法院長，未來會再開會討論。

對於是否要支持國民黨提出的立法院長人選，民眾黨人士坦言，「一定是新的黨團組成再討論」，但一定會秉持過去柯主張的「可以競爭時競爭、該對抗時對抗」，不會在該競爭時談合作，這不切實際，但該合作時一定會展現誠意，理性務實地去和對方討論。

此外，柯文哲過去曾說過會因政黨輪替目標而挺韓國瑜，但據了解，黨內至今仍無此共識。但即便再怎麼聲稱關係好，韓國瑜在大選時，多次發言挺「侯康配」、貶低柯的作法，等同配合國民黨操作棄保策略，雖然柯文哲也認為，韓是國民黨員，人在屋簷下不得不低頭，但這是選前的想法，選後柯對韓的態度是否有轉變尚為未知數。

而除了國民黨，和民進黨合作也是另外一種選擇。儘管選舉過程中，柯文哲對民進黨多有批評，但主要針對賴清德、新潮流以及特定人士的弊端，並非一竿子打翻全綠營，因此，在國會龍頭一役，是否會轉向支持綠營人選？也是備受關注的焦點。

考量到總統最終是由賴蕭組合勝選，面對三黨不過半的立法院，為了不讓民進黨繼續「爽過」，國民黨勢必會對民眾黨展現合作的誠意，相信民眾黨也會有此意願，共同促成強力監督執政黨的在野力量。若以此為基礎，民眾黨要如何展現「實質影響力」，也備受關住。

但投票攸關黨籍立委意志以及黨的官定是否強硬，雖然柯文哲過去對外放話立委只有2次跑票機會，實際也未真正建立明確規範要強力約束。舉例來說，未來若院長投票面臨非要選邊的狀況，黃國昌、黃珊珊2人未必在院長選舉上會支持國民黨，有可能廢票蓋自己，甚至跑票蓋綠，都是可能發生的狀況，或許柯沒有強勢建立規範，就是為了不希望為難黨內立委。

國民黨立委李德維說，立法院長要能服眾望、在政黨間協商，因此國民黨應提出的人選要讓民眾黨或其他無黨籍立委願意接受，這很重要，至少柯文哲說韓國瑜是好朋友，這點應不可能選後就改變了。

林為洲說，國民黨沒單獨過半，就需要民眾黨的力量支持，而以韓國瑜跟柯文哲緊密的關係，韓有機會整合藍白。林為洲也說，韓國瑜具備政治手腕、德高望重，人也很好相處，立法院長的工作是協調，藍委中最適合的人就是韓國瑜。

立委王鴻薇表示，國民黨沒單獨過半就要結合民眾黨，柯文哲從頭到尾就說自己跟韓國瑜是好朋友，民眾黨之前也曾公開說支持韓當院長，所以國民黨不可能另找其他人，韓當院長已沒有懸念。