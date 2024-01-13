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國民黨拿回立院最大黨　蔣萬安喊話支持者：未來依然充滿希望

▲▼蔣萬安擁抱侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安擁抱侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統立委大選開票結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今日晚間8時宣布敗選。對此，台北市長蔣萬安表示，今晚有許多支持者心情不免有點沮喪，但他想跟大家說，這次國會的選舉中，國民黨拿回立法院最大黨的位置，這也代表了民眾對國民黨路線的肯定、賦予了監督制衡角色，未來依然充滿希望，而他也會盡職責，在台北市長的崗位上，繼續為市民努力。

蔣萬安表示，剛剛趕到板橋向侯友宜致意，給他一個大大的擁抱。今晚有超過400萬人有著同樣的失落，這份失落是因為對中華民國的在乎、對台灣未來的期待、對自由民主的熱愛，「我們尊重民主程序、接受選舉結果，因此我還是要先恭喜正副總統當選人賴清德先生與蕭美琴女士，未來的四年，要請你們引領著中華民國努力進前。」

蔣萬安指出，雖然民進黨在這次總統大選中勝出，但有接近六成選民並沒有將他們的信任化作選票投給民進黨籍候選人，這是台灣人民對國際社會發出的聲音，民眾對於過去的八年並不滿意，他也特別希望賴準總統與未來的執政團隊，未來應該要多聽多數民眾的聲音，真心希望中華民國的未來能夠更好。

蔣萬安透露，他也要恭喜所有立委當選人，贏得了未來四年為民喉舌、監督施政、爭取建設的機會，身為台北市長，他相信所有縣市長都跟他一樣，期待著能與大家密切合作，為人民創造更好的生活；身為國民，他尤其想對理念一致的新任立委們請託，一定要忠於職守、嚴格問政，你們的有效監督，才能讓執政團隊不敢輕忽，停止鴨霸、濫權，只有透過國會的強力監督，才能制衡行政權，確保國家在正軌運轉。

蔣萬安說，在台北市，國民黨提名的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆順利當選立委，除了要感謝選民願意給予信任以外，他也要對幾位委員說，「一起並肩作戰，我們對台北有著共同的願景，也期待未來在國會與市府，都能共同為台北的權益發聲、為市民服務並爭取建設，加速台北實現安全之都、運動之都與未來之都的目標。」

「我想向侯友宜、趙少康兩位候選人再次致謝，謝謝你們的付出與努力；我也想為張斯綱、游淑慧與鍾小平打氣，在這場選戰當中，你們已經贏得了市民的肯定，不要灰心，讓我們繼續一路向前。」蔣萬安表示，未來，如何讓民眾更願意全心信任國民黨品牌與施政理念？如何坦率面對年輕人對藍綠都難以信任的困境並拿出解方？如何擘畫出清晰可行的執政路線，讓今晚失望的民眾留下、回來，甚或是加入國民黨？這些都是所有黨員，都要靜心思考、奮起努力的。

蔣萬安強調，今晚有許多支持者心情不免有點沮喪，但他想跟大家說，這次國會的選舉中，國民黨拿回立法院最大黨的位置，這也代表了民眾對國民黨路線的肯定、賦予了監督制衡角色，未來依然充滿希望。難過只該留在今晚，明早都該繼續全力以赴，「我會盡我的職責，在台北市長的崗位上，繼續為市民努力，為台灣努力，為中華民國努力！」

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