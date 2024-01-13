今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

▲賴清德當選總統。（圖／翻攝粉專）



網搜小組／劉維榛報導

2024總統由賴清德奪勝！不過一名網友納悶直呼，今年雙鐵車票賣近80萬張，各地天氣又好，且造勢參與度高，但為何投票比2020年還低，甚至是民選投票以來第二低，「大家該不會都跑去玩了吧？」文章曝光後，網友直言「藍綠都跑票，很多寧願不投的」，還稱「很多人害怕韓當選總統！」

一名網友在PTT表示，想起4年前總統大選，投票率有74至75%，而此次藍綠白之戰，明明蠻多人參與掃街造勢活動，且雙鐵返鄉車票賣近80萬張，破紀錄贏過2024大選，加上天氣晴朗，反而投票似乎低於4年前，讓他備感疑惑「該不會都跑去玩了吧？」

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底下網友熱議，「賴只是三個還算可以的」、「上次就真的怕韓當選啊」、「這屆不是最低的，最低應該是2016年，好像只有66%」、「看得票率，藍綠都是大跑票」、「這次就賴躺著選上，浪費時間投幹嘛」、「投票很傷錢又耗時，死忠太多」、「早知道的結果，根本懶得投」、「韓國瑜超強催票機」、「藍綠都跑票，很多寧願不投的」、「2020年是很多人害怕韓當選總統」。

回顧2020大選，全台有1446萬4571人投票，投票率達74.9%，蔡英文則以817萬票奪勝。統計至9點左右，今年總投票人數約1388萬，總投票率71%，僅高於2016年的蔡朱之戰（投票率66.2%），是歷屆民選以來第二低。