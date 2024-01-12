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移民法新制放寬新住民權利　不論成年與否...子女都可申請居留

▲南投縣果凍花製作課程吸引約百名新住民出席參加。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣果凍花製作課程吸引約百名新住民出席參加。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

《移民法》修法新制於今年元旦上路，大幅放寬新住民權益；移民署南投縣服務站指出，如父母皆為我國公民，不論成年或未成年都可以申請定居、加速取得身分證，但對於違法部分罰則也更加嚴厲，逾期停居留罰鍰最高達5萬元。

移民署南投縣服務站與縣政府民政處、至善文化關懷協會共同辦理「笑顏盛開，文化共融-果凍花製作課程活動」，7日在南投市文山國小登場，南投市數十個新住民家庭及縣民約100人到場參與；縣府民政處長戶籍及新住民科長莊豐德、縣議員林憶如、移民署南投縣服務站專員陳金妙、縣議員簡千翔服務處主任林依虹、至善文化關懷協會理事長李應儀、水里商工18歲墨西哥交換學生洪磊等人也都出席共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

▲果凍花製作課程吸引約百名新住民出席參加。（圖／南投縣政府提供）

陳金妙說明，《移民法》今年修訂幅度不小：如父母皆為我國公民，過去孩子若未成年可來台申請定居、迅速取得身分證，但若已成年，則須從居留開始依照規定程序取得身分證；此次新法規定放寬：已成年孩子可比照未成年申請定居、更快取得身分證，並於規定期限後依法享有公民權。

▲果凍花製作課程吸引約百名新住民出席參加。（圖／南投縣政府提供）

另在逾期停居留罰則方面，罰鍰從原來的2千到1萬元，提高至1萬到5萬元，陳金妙當場向新住民們宣導，籲請檢視自己及親朋好友的居留證是否即將逾期，儘快補救，如有不了解之處可逕洽該站，確保權益。

莊豐德表示，期盼透過不同族群間的文化交流與學習，體現南投縣的多元文化共融，並提供新住民家庭成員紓壓功能；未來縣府在新住民，尤其是逐漸長大成人的第二代，在培力、家庭教養的服務協助層面將逐步提升，也會持續辦理各項生活適應班及提供更完善的扶助方案，讓新住民在第二故鄉的生活能適應得更好。

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