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社會 社會焦點 保障人權

美籍男子逾期居留被盤查...通緝身分曝光　身上還有安毒+吸食器

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所警員，在2023年12月28日執行巡邏，經過西寧南路超商前，發現1名外國籍男子形跡可疑，立刻上前盤查，發現男子逾期居留，要將男子帶回派出所時，又在身上搜出安非他命毒品以及使用過的吸食器等證物。

警方調查，萬華分局西門町派出所警員，在2023年12月28日執行臨檢勤務，在西寧南路一家超商門口，見到1名37歲美籍男子Chen看到警察就想快閃，上前將人攔下查驗身分，事後發現該名男子竟然已經逾期居留，且同時還被地檢署發布通緝。

▲▼美國籍男子Chen來台逾期居留被警方查獲，遭通緝之外還持有毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美國籍男子Chen來台逾期居留被警方查獲，遭通緝之外還持有毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，美籍男子Chen從6月10日以工作名義來台，但是因為逾期居留遭到通報移民署列管，事後被警方攔查，又追出Chen因詐欺案件，沒有出庭應訊，遭到士林地檢署發布通緝，所以對其搜身準備帶回派出所，卻又在身上搜出毒品。

警方在對其搜身的時候，在身上找到毒品安非他命、吸食器等證物，還從身上搜出2個已經使用過的玻璃球，全案依照毒品、入出國移民法送辦，另外，詐欺通緝部分解送士林地檢署歸案。

▲▼美國籍男子Chen來台逾期居留被警方查獲，遭通緝之外還持有毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美國籍男子Chen見到警員形跡鬼祟遭攔查，三種身分一次曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

Chen向警方狡辯，當初6月份以工作名義申請來台，中間已經延長過一次期限至12月初，雖然辯稱後續還有延長，但是警方查出沒有被註記延長紀錄，因此戳破男子謊言，至於毒品來源，則表示朋友提供，警方也將持續追查上游來源。

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