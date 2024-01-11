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社會 社會焦點 保障人權

判准原住民身分證單列族名羅馬拼音　法官加料釋法「贊聲」恐惹議

▲▼高蕾雅曝狂風吹翻帳篷：差點死掉。（圖／翻攝自Instagram／yinguyu_avai_yatauyungana）

▲鄒族歌手高蕾雅Yinguyu Yatauyungana。（圖／翻攝自Instagram／yinguyu_avai_yatauyungana）

記者黃哲民／台北報導

鄒族歌手高蕾雅等7位原住民男女於2021年間，分別向雙北與花蓮共3個戶政事務所申請身分證單列羅馬拼音族名，均被戶政事務所以不符《姓名條例》為由拒絕，7人提起行政訴訟爭取，台北高等行政法院審理認為，應擴張解釋法條為容許原住民傳統姓名以「原住民族文字」命名，且不受須用中文辭典所列文字的限制，除其中1人改名次數超過法定額度，今（11日）判高蕾雅等6人勝訴，可上訴。

我國《姓名條例》第2條第1項規定，辦理戶籍登記、申請歸化或護照時，應取用中文姓名，並應使用辭源、辭海、康熙等通用字典或教育部編訂之國語辭典中所列有之文字。同條第2項規定，姓名文字未使用前項所定通用字典或國語辭典所列有之文字者，不予登記。

此法條是本案戶政事務所拒絕7位原住民男女申請身分證單列羅馬拼音族名的依據，目前國內原住民姓名登記，僅限純中文或「漢原並列（即中文姓名並列傳統名字羅馬拼音）」。

法官依法審判，若認為個案適用的法令有違憲疑義，通常會裁定停止審判，聲請具有解釋憲法職權的大法官召開憲法法庭審理定調，因民刑事與行政法院法官沒有解釋憲法的權力。

不過，本案法官認為，《姓名條例》第2條第1項應擴張解釋為「臺灣原住民之傳統姓名得取用原住民族文字，漢人或中文姓名應取用中文，並應使用……國語辭典中所列有之文字」，同時限縮第2項條文的意思為「漢人或中文姓名文字未使用前項所定...」，也就是原住民傳統名字不受第2項條文須用中文的限制。

法官所持理由為《憲法增修條文》確認國家與原住民族的夥伴關係、尊重原住民族意願，促進及保障原住民族相關發展與扶助，立法院已三讀制訂《原住民族教育法》、《原住民族基本法》與《原住民族語言發展法》等法，大法官也陸續做出司法院釋字第803號等解釋、憲法法庭111年憲判字第4號等判決呼應。

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

法官認為，名字為他人對自己的呼號，有表彰、辨識自己與他人為不同主體，及表明自己所屬血緣宗族等功能，在國家內處於政經地位弱勢的少數民族，透過名字達到族群認同，更顯其必要性，而原住民族傳統習俗及語言文化與其他民族不同，個人命名方式與漢人姓名取用也大不相同。

法官指出，如果原住民回復傳統名字應取用中文姓名，實已侵害原住民的傳統名字命名自決權等權利，將戕害原住民的人性尊嚴、血緣文化認同、個人文化主體性及人格自由發展的完整，進而危害所屬原住民族生存與發展，並違反國家語言不得受有歧視及使用限制的規定。

法官認為，羅馬拼音既經主管機關公告用以記錄原住民族語言的書寫系統，依法為「原住民族文字」，現行《姓名條例》第2條的規定，是「違反現行法秩序之立法疏漏」，因此以前述擴張解釋等見解，做為「規範漏洞之補充，完成《憲法》誡命之旨」。

也就是本案合議庭法官等於站在《憲法》的高度，形同比肩執掌解釋憲法的大法官，直接添加條文所無、也未必列入立法理由的個案見解，可能有侵犯立法形成自由之虞，若上訴最高行政法院，能否維持相同見解，值得觀察。

高蕾雅出生於嘉義縣阿里山鄉達邦村，鄒族族名羅馬拼音為Yinguyu Yatauyungana，她在2021年5月間，向新北市淡水區戶政事務所申請身分證單列族名被拒，同案另6位原告於同年4月間，分別向台北市中正區戶政事務所、花蓮縣壽豐鄉戶政事務所同樣申請單列族名，不再「漢原並列」，也先後被拒絕登記。

在原住民團體「以我的族名呼喚我行動小組」等團體奔走聲援下，高蕾雅7人共同提起行政訴訟爭取權益。法官採納7人的主張，但《姓名條例》規定，「漢改原」與「原改回漢」，各只有1次機會，其中1位原告出生時以漢人姓名登記，2015年回復登記族名，2023年又回復原有漢人姓名，已用光改名額度，不得再申請變更，今據此判決戶政事務所，應准許高蕾雅等其餘6人變更姓名登記為單列羅馬拼音族名，可上訴。

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關鍵字：

原住民族名羅馬拼音身分證原住民族基本法

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