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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票日來了！今晚12點以後禁止行為快看　最重罰200萬

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲13日起禁拉票違者可罰200萬。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

明天就是總統立委大選投開票日，中選會今天提醒民眾投票應注意事項，包含攜帶身分證、印章、投票通知單等，也再次說明選舉集會造勢活動須在今天晚間10時結束，13日零時起也不得競、助選，若違反，最高可罰新台幣200萬元。

另外，日前有民眾在頭髮上剃出候選人頭像，引發討論，中選會表示，這將被認定為助選行為，但投票當日不得有競、助選行為，請民眾勿心存僥倖。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明天投、開票，投票時間自上午8時至下午4時，中選會主委李進勇今天舉行記者會提醒投票時應注意事項，包含一，記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票；二，禁止在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

李進勇說，第三，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具，切勿使用印章，否則將變成無效票；四，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰；五，不可以撕毀選舉票，違者，處以5000元以上5萬元以下罰鍰；六，請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

李進勇指出，所有選舉集會造勢活動，必須在今天晚間10時前結束，而13日凌晨零時起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

日前有民眾在頭髮上剃出民眾黨總統候選人柯文哲頭像，引發是否能進入投票所投票的討論。李進勇回應媒體提問時指出，此個案可能會被認定是助選行為，奉勸民眾不要心存僥倖，因為法律規定相當嚴謹，投票當日不得為任何候選人競、助選。

李進勇也說，開票時開放民眾可以攝、錄影，不過不可使用閃光燈、補光燈或其他光源，亦或是其他方式干擾開票，或是阻擋其他觀看開票民眾。

另外，民進黨昨天晚間在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，被指超時7分鐘。李進勇表示，是否開罰將先交由地方選委會調查，結果再送中選會後依法審議，不評論個案。

第16任總統副總統選舉，將選出總統、副總統各1人；第11屆立法委員選舉，將選出113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。

此次大選選舉人數1954萬8531人，其中首次參與總統副總統及立法委員選舉的首投族人數，約有102萬人。全台共設置1萬7795個投開票所，動員選務工作人員逾24萬人。

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