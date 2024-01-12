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白宮證實「遵循先例」派代表團選後訪台　控管兩岸緊張

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國總統拜登將在選後派代表團訪問台灣。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國金融時報10日指出，美國總統拜登將在選後派代表團訪問台灣，白宮也在11日晚間召開記者會證實，將在台灣大選後派出一個非官方的代表團訪台，目前無法確認具體時間，但強調一切都是依照台美互動先例。白宮資深官員強調，這樣的的接觸有助於和平穩定，更是管控兩岸緊張與兩岸問題的重要方式。

美國白宮11日晚間以「台灣選舉」為題舉行簡報會，白宮資深官員表示，美國對台灣的民主進程充滿信心，兩黨都大力支持台灣自由公正的選舉，反對外界對台灣選舉的任何干涉和影響，「美國在選舉中不偏袒任何一方，也沒有偏愛的候選人，無論誰當選，我們對台灣的政策將保持不變，我們牢固的非官方關係也將繼續下去。」

白宮官員也證實，華府將在台灣大選後派出一個非官方代表團訪台，但目前無法確認代表團成員與訪問時間。官員強調，美國派出非官方代表團訪台是依循先例，過去數十年來都曾這樣做，並不屬於特別舉動。

當記者問及代表團的訪問目的時，白宮官員指出，考量到台美非正式關係的獨特性，透過這種非正式代表團進行面對面談判確實是最有效方式，「我們認為正是這種接觸有助於和平與穩定，以這種方式控管兩岸緊張與兩岸問題也是至關重要的（ it’s also just critical to manage cross-Strait tensions and cross-Strait issues in this way），從這個角度來說，直接溝通無可替代。」

白宮官員在會中強調，美國一直以來都有在選後派非官方代表團訪台的先例，從2000年開始約持續了20年，美國一直用這種方式來跟台灣當選者與落選者溝通，討論的美台的非官方關係，確保符合一中政策。

官員指出，美國致力於奉行一個中國政策，基於《台灣關係法》、《美中三聯合公報》和《六項保證》，沒有任何改變，美方反對任何一方單方面改變現狀。

對於中國對選舉結果的可能反應，這名官員不願猜測，但指出選舉是民主的正常程序，若北京選擇以額外軍事施壓或脅迫回應，將使北京成為挑釁者。台海和平穩定對世界至關重要。台灣是全球供應鏈的重要組成部分，超過半數的全球貿易流經台灣海峽，因此，破壞台灣產業鏈和平穩定，也將嚴重損害全球經濟，其外溢效果將波及全球所有經濟體。

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