白宮證實「遵循先例」派代表團選後訪台　控管兩岸緊張

▲美國總統拜登將在選後派代表團訪問台灣。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國金融時報10日指出,美國總統拜登將在選後派代表團訪問台灣,白宮也在11日晚間召開記者會證實,將在台灣大選後派出一個非官方的代表團訪台,目前無法確認具體時間,但強調一切都是依照台美互動先例。白宮資深官員強調,這樣的的接觸有助於和平穩定,更是管控兩岸緊張與兩岸問題的重要方式。

美國白宮11日晚間以「台灣選舉」為題舉行簡報會,白宮資深官員表示,美國對台灣的民主進程充滿信心,兩黨都大力支持台灣自由公正的選舉,反對外界對台灣選舉的任何干涉和影響,「美國在選舉中不偏袒任何一方,也沒有偏愛的候選人,無論誰當選,我們對台灣的政策將保持不變,我們牢固的非官方關係也將繼續下去。」

白宮官員也證實,華府將在台灣大選後派出一個非官方代表團訪台,但目前無法確認代表團成員與訪問時間。官員強調,美國派出非官方代表團訪台是依循先例,過去數十年來都曾這樣做,並不屬於特別舉動。

當記者問及代表團的訪問目的時,白宮官員指出,考量到台美非正式關係的獨特性,透過這種非正式代表團進行面對面談判確實是最有效方式,「我們認為正是這種接觸有助於和平與穩定,以這種方式控管兩岸緊張與兩岸問題也是至關重要的( it’s also just critical to manage cross-Strait tensions and cross-Strait issues in this way),從這個角度來說,直接溝通無可替代。」

白宮官員在會中強調,美國一直以來都有在選後派非官方代表團訪台的先例,從2000年開始約持續了20年,美國一直用這種方式來跟台灣當選者與落選者溝通,討論的美台的非官方關係,確保符合一中政策。

官員指出,美國致力於奉行一個中國政策,基於《台灣關係法》、《美中三聯合公報》和《六項保證》,沒有任何改變,美方反對任何一方單方面改變現狀。

對於中國對選舉結果的可能反應,這名官員不願猜測,但指出選舉是民主的正常程序,若北京選擇以額外軍事施壓或脅迫回應,將使北京成為挑釁者。台海和平穩定對世界至關重要。台灣是全球供應鏈的重要組成部分,超過半數的全球貿易流經台灣海峽,因此,破壞台灣產業鏈和平穩定,也將嚴重損害全球經濟,其外溢效果將波及全球所有經濟體。