美媒：台大選前中國密集外交　告誡美不要破壞現狀

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社台北11日電

華爾街日報報導，台灣13日大選前，北京不但積極展開與美國的外交活動，更多次傳遞「舊金山願景」的訊息，即在拜習舊金山會晤重新調整兩國關係後，暗中告誡美國不要破壞當前的局勢。

華爾街日報今天報導，2023年中國流行說「重返峇里島」，代表美國總統拜登與中國國家主席習近平2022年在印尼峇里島會面達成的共識，類似的言論旨在向拜登政府施壓，不要浪費兩國之間來之不易的善意。

不過，中國最近向美國傳遞的訊息中，常出現一個新名詞，就是「舊金山願景」，即拜登和習近平2023年11月在舊金山舉行峰會達成的共識。

近期中國外交部利用本月中美建交45週年之際，呼籲美國維持拜習舊金山會晤所建立的正面情緒，其中，中國外交部長王毅表示，兩國應視舊金山峰會為一個新開始，美國應尊重中國的發展道路。

中國外交部甚至提到最近在美國和中國舉行的乒乓球（桌球）比賽，讓人回想起70年代兩國的乒乓球友誼賽。

報導又提到，在台灣13日大選前，中國緊鑼密鼓進行外交活動，包括中共中聯部長劉建超訪美，期間劉建超向美國智庫外交關係協會成員表示，此訪是為了與美國社會各界人士就如何落實「舊金山願景」進行坦誠交流。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「北京近期的對外接觸，反映北京渴望看到拜登政府即使在美國大選年，也能維持中美關係的積極勢頭」。

報導形容，北京對維持與美國溝通的想法，可能會在對於台灣選舉結果的反應中變得更加明顯。