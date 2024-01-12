幕後／國安高層曝「選後中共對台手段」　聚焦內政對立降國際關注

▲2024總統大選13日登場，新政府產生，並在520正式就職。（圖／賴清德競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

距離投票進入最後倒數24小時，針對選後國家所面臨的情勢，國安高層分析，不論哪一個政黨當選，中國都會在520就職前，對新政府施壓。他評估，軍事威嚇應落在3月春天，台海的海象穩定之後；而中國在手法上，預計聚焦在新國會與國內議題，強化內部對立與內政矛盾，在國際上孤立台灣，以降低國際注意力，並邀可接受政治人物赴陸，擴大工商團體的不滿與不安。

中國施壓2大重要時間點：520就職、雙十國慶

國安高層表示，最近各國駐台代表、使館都在關注，台灣在選後的情勢。他認為，中國政府一定會針對台灣新任總統的520就職演說、雙十國慶演說，這兩個重要的時間點，施予很大壓力。

國安高層表示，目前無法預測選舉結果，大陸的台辦系統會有壓力、王滬寧也會有壓力，因此他們勢必會有相關作為，意思就是，不論是哪一個政黨當選，「都要對台施壓」。

中國施壓力道5因素受限 不希望有過度緊張外部環境

不過，中國方面總體也會有所限制，包括：軍事威嚇受到台海的海象不佳牽制、中國經濟不佳、外資外移嚴重，以及中美軍事對話剛重啟、中國國家主席習近平持續進行軍隊內反貪腐清洗等。

國安高層不認為，選後中國就會有大規模的軍事施壓，因為台海1、2月海象不佳，不容易進行操演，但若在3月份，春天海象改善後，客觀上的天候因素下，可能會啟動相關演訓。

此外，國安高層指出，最近中國經濟狀況不好，不斷希望外資可以去投資，或是至少外資不要再跑掉；因此，中國不會希望製造太過緊張的外部環境，他們經濟沒有好到可以承受這些。

國安高層表示，最近中美軍事對話再展開，就這個氣氛對中國來說，當然希望可以保持，太大的外部緊張是不利的，而且美國許多的經濟制裁也還在路上；另外，中國國家主席習近平針對軍隊的反貪腐清洗還沒結束，統治集團內部還有不同聲音，這制約了中國選後有太大規模的操作。

▲2024總統大選13日登場，新政府產生，並在520正式就職。（圖／記者湯興漢攝）

中國施壓手段聚焦台灣內政、加劇對立 邀政治人物赴陸

正如前述，國安團隊評估，中國在選後仍會進行施壓動作，至於如何施壓？國安高層表示，會延續目前正在做的事，不論是軍事、經濟脅迫、認知作戰，還有統戰工作。

國安高層表示，本週六總統大選結果出爐之外，新國會成形，新的會期在二月就開始，所以在520新政府就職前，蔡政府就會面臨新國會，這會是充滿不確定性的。他認為，北京會延續加劇台灣的朝野對立，聚焦在國內議題，內政矛盾的話，國際的反彈會比較小，對中國而言，風險也會比較小。

至於為何聚焦在台灣內政矛盾？國安高層表示，當台灣被孤立，讓國際認為台灣的民主是個麻煩，好比在國際上有一個論點認為，不應該祝賀台灣，不然又惹中國生氣，「當台灣的注意力越來越小，中國的操作空間就會越大」。

國安高層點出，看看烏克蘭跟俄羅斯，俄羅斯在侵略烏克蘭之前，對烏克蘭的作為就是製造內部矛盾，一步步處理，當國際不注意的時候，就突然來一個大的。換言之，中國要讓國際對台灣的注意越來越少，對他們就會越有利，製造台灣內部矛盾只是第一步。

此外，國安高層表示，中國估計也會持續邀請他們比較接受的政治人物赴陸，伴隨給予一些好處，好比ECFA、農漁產品限制等，隨著這些大陸接受的政治人物訪問而給予嘉惠，並持續擴大台灣工商團體的不滿與不安。

▲2024總統大選13日登場，新政府產生，並在520正式就職。（圖／記者陳家祥攝）