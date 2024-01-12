台灣大選前夕　美國務院再促中國勿干涉或惡意影響

▲台灣即將在13日舉行大選，外界高度關注中國干預，圖為111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

台灣即將在13日舉行大選，外界高度關注中國干預。對此，美國國務院首席副發言人巴特爾重申美方一貫立場指出，美國反對外部勢力的干涉與惡意影響，也對台灣民主進程充滿信心。

巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報上被問及是否擔心中國對台灣選舉的干預時表示，美方已經清楚表明，反對外部勢力對台灣選舉的干涉或惡意影響。

他也表示，美國對台灣民主進程充滿信心，相信台灣選民應在不受外界干涉情況下，決定下任領袖。

美國資深官員昨天也在對台灣選舉的電話簡報中表示，對台灣民主進程充滿信心，反對任何外部勢力干預或影響台灣大選。對於外傳美國將在選後派遣高階代表團赴台，官員表示，面對面接觸是最有效的溝通方式，有助和平穩定。

這名資深官員強調，美國不會選邊站，沒有偏好或首選的候選人。不論誰當選，美國對台政策都將保持不變。美方期待美台非正式關係持續穩固，並在安全、經貿與民間交流等各方面持續保持強勁。

對於中國對選舉結果的可能反應，這名官員不願猜測。但他指出，選舉是民主的正常程序，若北京選擇以額外軍事施壓或脅迫回應，將使北京成為挑釁者。台海和平穩定對世界至關重要。台灣是全球供應鏈的重要組成部分，超過半數的全球貿易流經台灣海峽，因此，破壞台灣產業鏈和平穩定，也將嚴重損害全球經濟，其外溢效果將波及全球所有經濟體。