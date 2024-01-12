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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

決戰24小時／侯柯賴最後搶票行動一次看　三黨選前之夜激戰

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者陶本和、陳家祥、崔至雲、杜冠霖／台北報導

2024總統大選倒數不到24小時，藍綠白進入最後激戰。各陣營的選前之夜，國民黨總統候選人侯友宜回到本命區新北板橋，舉辦「贏回中華民國」造勢；而民進黨候選人賴清德則是分南北場，先在政治起家厝台南造勢預熱，再直搗侯友宜大本營新北板橋；至於民眾黨的柯文哲則在凱達格蘭大道舉行晚會，號召支持者塞爆凱道。

在選戰的最後一天，國民黨總統候選人侯友宜規劃前往「搖擺州」台中，一早先到建國市場拜票，接著就會在豐原車掃，同時也會參拜豐原慈濟宮；下午則轉戰北屯與立委參選人黃健豪一同車掃，隨後也會一起參拜潭子將軍廟。最後一段的車掃，則會與立委參選人廖偉翔在西屯、南屯區掃街，並參拜南屯萬和宮。

副總統候選人趙少康也沒有閒著，一早參訪台北杏花學塾，接著到基隆參訪博愛之家，最後則前往高雄與立委候選人李眉蓁、鍾易仲在高雄左營、鳳山車掃。

國民黨的選前之夜，則是回到侯友宜本命區新北板橋，舉辦「贏回中華民國」選前之夜，活動上將邀請前立法院長王金平、前台大校長管中閔，國民黨全部不分區立委，包含排名第一位的韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營大咖出席；期盼最後營造藍營大團結氣勢，一同迎接勝選。

在民進黨方面，民進黨總統候選人賴清德則持續陸戰鐵人行程，將在雙北地區密集車掃，從新北土城出發，沿途行經板橋、三重、北市大同、萬華陪同黨籍候選人掃街造勢；而副總統候選人蕭美琴則從新北樹林出發，沿途經過新莊、蘆洲、淡水。

中午過後，賴清德與蕭美琴兩人將於北市會師，和8位北市立委候選人在忠孝東路車掃，由東往西共同掃街到北平東路的競選總部，營造大團結氣勢。

最後，選前之夜則分北、南兩場，賴清德會先到政治起家厝台南造勢預熱，再直搗國民黨候選人侯友宜大本營新北板橋，要催出支持者最大熱情、拉抬陸戰最大能量。

至於民眾黨方面，柯文哲、吳欣盈上午則一同出席國際記者會，在記者會結束後，重回車掃戰車，並且聚焦在柯文哲政治生涯發跡的台北市全力衝刺。這一方面是柯文哲的大本營，另一方面也可以讓全國選民回顧柯8年任內的政績，用實績證明柯是有執政的能力。

除了陸戰外，柯文哲的空戰也有奇招，柯營內部規劃，11日起「KP TV」將改為24小時不間斷直播，白天或晚上熱門時段擬開節目或直播柯文哲車掃過程，半夜則效仿傳統電視台進行重播，把空戰拉到極大化。

最後的選前之夜，柯文哲則在凱達格蘭大道舉行造勢晚會，邀請支持者塞爆凱道，主打打破藍綠高牆，除了邀請雙北黨籍市議員外，區域立委、不分區立委候選人都會登場，柯文哲、吳欣盈也規劃大進場，把選戰氣氛拉到最高點。

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