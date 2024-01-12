交往多久才會發生關係？「女友反應」讓他心煩　一票搖頭：很反感

▲交往多久才會發生關係呢？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每對情侶的想法不同，有些人覺得剛交往就能發生關係，也有人堅持婚後才能有性行為。近日就有男網友發文表示，他和女友已經交往快一個月了，但兩人卻遲遲沒有進一步的關係，讓他想知道情侶通常交往多久才會發生關係？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「交往多久可以發生關係」為標題發文，提到他和女友已經交往快一個月了，但兩人卻一直沒有發生關係。他透露女友身邊的朋友都有經驗，所以他有時會開玩笑，說女友都不願意和他發生關係，而對方則是打哈哈帶過。

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原PO坦言，他過去一直沒交到女友，所以現在好不容易有對象，才一直想要有進一步的關係，只不過，對方總是沒主動提起，若他一直說，好像又有點勉強，大家都是交往多久才發生關係的呢？

貼文曝光後，底下一票網友搖頭，「是為做而交往的概念嗎」、「你這種心態先回家打手槍5年再出來交女友吧！女友身旁的人都做了，跟女友想不想跟你做有什麼關係」、「難道你只是想做才交」、「如果只是為了做愛（而）交往的話會讓人很反感，尤其是一直提就更討厭」。

另也有網友則分享，「交往才快一個月也太快了吧？一般人我覺得至少要3至4個月以上，感情穩定才做，我自己是偏向婚後，不然就是有想要結婚才會做」、「多久都有可能，一直講確實很硬要，要用吸引的」、「我覺得要尊重女友的意見呀～一個月我是覺得太快了，至少要4個月以上啦」、「雙方可以就好呀～我跟我前任交往2年才做，跟現任交往2個禮拜就做了」。