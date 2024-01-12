尾牙撞期30歲男友生日！她遭情勒「不阻擋妳升遷」　網酸：3歲孩？

▲女網友對於男友的情勒言辭感到非常難過。（示意圖／pakutaso，非當事人）

圖文／CTWANT

因為公司尾牙撞期，沒有準時陪伴侶吃生日餐，真的那麼嚴重？一名女網友近日發文透露，男友最近生日，她已經送貴桑桑的apple watch給對方，結果只是因為她公司尾牙不能不到，必須排開原本在平日中午訂好的生日餐，30歲的男友竟傳訊情勒，讓網友直呼，「確定不是3歲餒？」

原PO在Dcard以「男友要我為了慶生不去尾牙」為題發文，PO出數張對話紀錄指出，25歲的她跟30歲的男友交往快1年了，剛好男友的生日是在一月底的平日，撞到公司的中午尾牙時間，「所以我就有告訴他，結果他相當生氣，覺得為什麼我沒辦法排除萬難幫他慶生，我跟他說那天是主管的主管，請我們這個部門吃尾牙，大家都會到，所以我不方便請假，但是我可以等吃完尾牙後下午去找他吃飯慶生，但他還是很生氣。」

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▲女網友與男友的對話紀錄。（合成圖／翻攝自Dcard）

只見對話截圖中，男方不但說出「就算天塌下來，也不會找理由」來狠酸原PO，還不斷用「都是我的問題」、「妳的升遷我不會阻擋妳」、「是我無聊，可以沒事去找你，怪我太閒」、「我的歷程只是你職業絆腳石」、「我會變成只知道付出的人」等情續性字眼來冷嘲熱諷、情緒勒索原PO。

▲女網友與男友的對話紀錄。（合成圖／翻攝自Dcard）

原PO也表示，被對方說成這樣，自己真的很難過，「難道是我不夠用心嗎？工作對我而言確實蠻重要的，我也沒辦法為了工作而拋下感情，而且尾牙主管希望大家都不要缺席，對我而言請假真的有難度，所以才想問問大家的想法？如果是你們，會請假不去尾牙幫伴侶慶生嗎？還是會選擇去完尾牙再慶生？」她也補充，生日禮物已經送給對方了，是貴桑桑的apple watch，只是差一頓生日餐而已。

貼文曝光也引發網友熱議，「他有病是不是？」「是3歲還是30歲？要打對欸」、「就是都在家裡上班，沒出過社會，所以沒社會化，才會這麼幼稚」、「真的早點分，情勒的人很恐怖」、「我悟了，是在悟三小」、「我會選擇分手…這件事可以看出他是會情勒的人，然後把自己看的比其他人的生活還要重要，不會去體諒人，好好想想吧」、「30歲這思維，這是小朋友吧，不考慮放生嗎」、「講的出天塌下來都會去的人，通常都是別人在幫他頂著天，下一個更好」、「apple watch要回來後分手這人。」

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