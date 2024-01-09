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妹子逛好市多見1景象！住歐洲親戚大讚：身在台灣很幸福

一名女網友在Dcard中分享一張照片，指出她去好事多時，看到用區的桌上有人直接把手機、錢包及買好的食物放著，但人卻不見蹤影。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲女大生在好市多內用區的桌子，看到手機、錢包及買好的食物，卻不見物品的主人。（圖／翻攝自GoogleMaps）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在網路上分享一張照片，表示她在好市多內用區的桌上，看到有人直接把手機、錢包及買好的食物，但人卻不見蹤影。事後她將照片傳給住在歐洲的親戚，對方一見直呼這在國外絕對看不到，感嘆身在台灣很幸福。

一名女網友日前在Dcard中分享一張照片，指出她去好事多時，看到用區的桌上有人直接把手機、錢包及買好的食物放著，但人卻不見蹤影。

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而事後原PO也將這張照片分享給自己住在歐洲的親戚，對方看見後覺得非常有趣，大讚在台灣真的很幸福。不過親戚也提醒，千萬不要在西方國家這樣做，以免被順手牽羊。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「真的，像圖書館也是，很多人出去吃飯筆電平板直接丟著，我比較俗辣只敢放書啦」、「我在台灣也都這樣，台灣真的好棒，去國外快緊張死」、「台灣治安真的算很好！我們店的摩托車鑰匙插在上面放了2天2夜都沒有人要偷」、「去咖啡店也是筆電放著就去廁所」。

不過也有網友提醒，雖然台灣治安相對來說不錯，但畢竟不是絕對安全「其實台灣也不可能好嗎？錢包欸，台灣不像新加坡那麼安全」、「真的還是要建議大家不要這麼做，每次聽到這種原因遭竊都不知道該說什麼」、「我們店上次有人也是把手機皮包放在椅子上一下子，結果就被摸走了，所以大家貴重物品真的要收好喔不要心存僥倖啦」。

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