曖昧男「說1字」讓她好暈！　一票妹子卻搖頭：我都要吐了

▲原PO想知道男生說「乖」是什麼意思？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

和曖昧對象聊天時，好像字字句句都藏有其他意思。近日就有女網友發文表示，曖昧對象說她「乖」，讓她嘴角不禁上揚，大家知道這個「乖」字代表什麼意思嗎？然而貼文曝光後，卻有一票網友直搖頭，覺得這個字讓人很煩躁。

女網友在Dcard上，以「男生說『乖』有什麼意思」為標題發文，提到她母胎單身快20年，近日和曖昧對象聊天時，對方要她轉發一篇社團的貼文，並說她「乖」。

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自認暈船的原PO坦言，看到這個「乖」字，她嘴角便不禁上揚，然而她又擔心自己想太多，畢竟只是轉發貼文而已，大家知道男生說「乖」是什麼意思嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「乖，握手手」、「你養了一隻寵物，然後你叫牠坐下，牠也坐下了，你會怎麼稱讚牠？是不是有差不多的感覺」。

其中還有不少網友直言，「渣男語錄其中一句，如果曖昧對象跟我說乖，我會覺得很煩躁」、「乖X小？直接冷掉」、「撒嬌情況可以，但講正事時在那邊乖，我會想賞他巴掌」、「超不行，之前男同事天天對我說乖，我都要吐了」、「被說乖，我會直接冷掉」。

另也有少數網友則坦言，「哇！為什麼好多人反感這句？我男友叫我乖，我都暈到咪咪帽帽（糜糜卯卯）欸」、「我也無法抵擋這句，真是可惡」。話題引發討論。