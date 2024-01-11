約開房滾床單！男友想看身體「趁她洗澡偷拍」：反正只會自己看

▲原PO遭男友偷拍。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

現代人性觀念逐漸開放，不介意婚前發生關係，甚至會拍攝影片紀錄，就有一名女網友表示，跟男友一起去開房，洗澡時抬頭看，男友居然拿著手機拍攝，事後男友不斷道歉，表示「想看妳的身體」，但明明等等就要愛愛了，讓原PO超崩潰。貼文一出，網友大喊報警並且分手，「一定是有上傳到某些地方 」。

女網友在Dcard發文，「被男友偷拍」，凌晨跟男友一起去開房，房間的浴室上方是空的，進去洗澡時，抬頭就看到手機出現在空中，她馬上大罵髒話，男友事後狂道歉並解釋「因為我想看妳的身體」，她聽完滿臉問號，「等等不就要啪啪啪了嗎？」

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氣氛因為男友偷拍搞得很差，原PO也無法再相信對方，事後男友居然還補了一句，「反正照片他也只會自己看啊」，讓她頓時感到不安。

▲原PO當場抓到男友偷拍。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，網友狂勸分，「都刪掉了嗎？垃圾桶和雲端都要確認再確認，然後可以分手了，這種人太可怕了」、「一定是有上傳到某些地方，超慘遇到這種男友」、「等一下就要啪啪啪為什麼還要拍？很簡單，因為他是要傳出去用的」、「分手吧，噁男，不會是最後一次的，有這行為就不該了」、「一定是要外流給朋友看的」、「都會偷拍了，外流真的不意外」。

根據《刑法》第315條之1第1項第2款，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，就可處三年以下有期徒刑。只要未能明確告知對方且得其明示同意的拍攝行為，皆應屬竊錄罪之範疇，而依《刑法》第315條之2第3項，散布竊錄內容者，可處五年以下有期徒刑。