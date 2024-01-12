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控辣妻傳「色女照」外遇王建民！名醫上訴仍慘敗　法官：算早安圖

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

▲醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

記者林東良、黃資真／台南報導

中信兄弟投手教練王建民遭醫師王文哲控告，與其妻子知名皮膚科醫師蕭嘉蓉有婚外情，求償千萬，一審因罹於時效、且證據不足，遭台南地院駁回，王文哲不服再上訴，二審法官認為這些照片曾被蕭妻在廣告上使用，比較像是早安圖，駁回上訴。

王文哲主張，與妻子在2020年因故分居，因為思念家人，於家中翻閱照片、隨身碟時，竟發現妻子與王建民自2014年至2015年期間的通訊內容，不僅多次互訴愛意，更多次相約至台南漁光島、高雄等地旅遊，妻子甚至傳送帶有性暗示的照片，並寫上「色女」等字眼，提告2人求償千萬。

▲台南耳鼻喉科醫師王文哲，控告醫美名醫妻蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民有婚外情，台南地院判他敗訴，王文哲表示已提上訴，並把王、蕭2人約4萬則的通訊對話紀錄印成3大冊，將提供二審法官審理明辨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王文哲為台南耳鼻喉科醫師，曾遭妻子提告與小三、小四有婚外情。（圖／資料照）

蕭妻表示，2人基於醫病、球迷與球員及朋友間之正常往來，並未逾越一般社交範圍，蕭妻反控許文哲是因與小三、小四的婚外情被發現挨告，對方為了反擊，才刻意扭曲2人的對話紀錄，況且其證物是在2015年不法盜取，已超過訴訟2年時效；王建民則強調，對話內容純屬朋友間之閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，其返國期間與蕭女見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出，亦無曖昧舉止。

台南地院認定王已超過侵權行為請求權之2年時效，而2人雖確實有互有通訊往來，尚無從認定彼此有何男女情愫，或親密交往舉止，判決王敗訴。

王不服上訴二審，提出與一審相同證據，台南高分院法官認為，雖然蕭傳送的照片確實屬於清涼照，但早已在其廣告或通訊軟體上使用，應屬公眾可自由觀看的內容，比較像是「早安圖」，且2人為一定熟識的朋友，對話紀錄難認已違背一般社會常情，因此駁回王之訴。

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