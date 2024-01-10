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社會 社會焦點 保障人權

指馬偕前醫師樓梯間性侵她留遺書罵「人渣」　逆轉無罪

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女學生發文稱遭到性侵，一審雖然判刑，但二審卻逆轉改判無罪。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

一名女學生在Dcard發文指稱遭馬偕醫院王姓前醫師，拉到醫院樓梯間性侵。王男遭檢方起訴，法院審理期間女學生輕生，留遺書「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。王男一審遭判刑6年，案經上訴，高等法院10日二審改判王男無罪。可上訴。

本案發生後馬偕醫院立即解聘王男，王男目前仍在北部某醫院任職。王男10日親自出庭聆聽宣判，聽到無罪判決後，他謝謝法院還他清白。另外王男指出，沒有的事就是沒有，根據先前檢方對女學生所做的精神鑑定報告，女學生並無創傷壓力症候群，顯然當時他並無對女學生犯罪。

根據檢方起訴指出，王男2020年間於網路上認識當時就讀醫學院的女學生，由於是學長學妹關係，2人頗有話題。當年底女學生到馬偕醫院精神科看診，王男就相約見面聊天。但女學生指控，王男竟不顧她推拒，竟在醫院4樓逃生梯出樓梯間，性侵得逞。女學生之後在Dcard發文，引起重視，檢方傳喚王男到案後，對王男提起公訴，案件進入法院審理程序。

但女學生經此事後遭受打擊，體重自案發前的51公斤，2個月後驟減10％成為45公斤。另外男友更證稱，她在事發後哭著說出此事，在案發後她嘗試過三次吞藥、一次燒炭、一次上吊；一旦身邊沒有人的話，她很容易陷入負向的思考循環並產生衝動尋死的意圖。就在2022年6月間，女學生選擇跳樓，並留下署名給王男的遺書。內容提到「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。

一審法院審理過程中，王男否認犯罪，主張雙方當時情投意合，並無違反意願而發生關係。一審法院根據眾多客觀證據，認定王男有罪，並審酌一切量刑因素後，將王男判刑6年。案件上訴二審後，高院根據女學生的精神鑑定報告，再加上調查其他事證後，改以查無實證為由，逆轉判決王男無罪。

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