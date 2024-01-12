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妹子揭台人愛用「食物」罵人！陸網友直呼太可愛：以為在撒嬌

▲▼ 。（圖／）

▲女網友分享，台灣人很喜歡用像是茶碗蒸、芭樂等食物罵人。（圖／翻攝自Jeannie小紅書）

圖文／CTWANT

到底是在撒嬌還是在罵人？不同地區自然形成不同的文化，除了稱讚人的用詞會因國家而異，各國罵人的獨特方式及特殊用詞也有所不同，甚至有時會因為電視節目、網路紅人及社群媒體上的網路用語而隨著世代發酵而成。對此，有一名台灣網友分享，她發現台灣人近幾年都喜歡在罵人用語裡面加「食物名稱」，像是「媽蛋貢丸」、「香蕉你個芭樂」等，該影片PO出後，竟引起不少網友熱議。

一名台灣女網友在小紅書以「台灣人罵人都超有創意」為題發文，表示她觀察到台灣人罵人的方式其實非常有創意，尤其很喜歡用「食物」來罵別人，例如前陣子很紅的「欸你茶碗蒸喔」、「香蕉你個芭樂」、「閉嘴啦！媽蛋貢丸」還有「蝦餃啦！」等，都會習慣在罵人的用語中加上「食物名稱」，讓人搞不懂究竟是在罵人還是在撒嬌裝可愛，而該名網友也在最後好奇向大家詢問，「大家還有什麼有趣的罵人方式嗎？」

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影片PO出之後，瞬間掀起熱議，不僅快速擁有近4千的按讚數，也獲得6百多則留言，意外釣出不少台灣網友在底下表示，「耳朵長水餃皮喔！」、「芋頭蕃薯（台語）」、「我罵我同學都說，你草莓巧克力喔」、「Ｘ的挫冰勒」、「林Ｘ卡好大水餃」、「『媽蛋』國中時期超愛用的啦！」、「因為用食物罵人不會被告。」

除了引起台灣網友的共鳴外，也有不少大陸網友紛紛留言笑說，「台灣人罵人和說話都好可愛喔！」、「好可愛！一點都不像在罵我欸！」、「完了⋯⋯這樣罵人我好像生氣不起來。」、「看的我一個成都人都想跟台灣人吵架了，感覺會罵不下去，因為太可愛了......」

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