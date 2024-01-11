國台辦批「蔡英文路線」台獨　陸委會籲：發展兩岸可接受互動之道

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人陳斌華11日批評「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。對此，陸委會表示，中共當局應儘速放棄僵化思維、停止負面舉措，認真思考蔡總統所提，「發展兩岸可接受的互動基礎及和平共存之道」的善意主張。

陸委會提到，中華民國是主權國家，「兩岸互不隸屬」是客觀事實及台海現狀，總統蔡英文始終堅守「四個堅持」的兩岸政策路線，不挑釁、不冒進、不在壓力下屈服，堅定捍衛國家主權、安全及台灣民主自由體制，穩定兩岸局勢，獲得台灣主流民意及國際社會一致肯定。

▼ 國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



陸委會指出，近8年來中共當局不斷透過加大軍事威嚇、經濟脅迫，企圖強制台灣接受其「一中原則」的政治框架，才是造成台海情勢不穩定的根源。

陸委會呼籲中共當局儘速放棄僵化思維、停止負面舉措，認真思考蔡總統所提，「發展兩岸可接受的互動基礎及和平共存之道」的善意主張。

陸委會還說，對岸應該更有自信地面對兩岸關係現狀，移除自我設定的無理障礙，與我方進行溝通對話，期能化解兩岸對立與分歧，為台海長遠和平與繁榮發展創造有利條件。