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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德延續蔡英文路線　國台辦：走對抗老路讓台灣離戰爭越近

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.11.29） 。（圖／記者任以芳攝）

▲賴清德延續蔡英文路線 ，大陸國台辦發言人陳斌華回應是這對抗、對立的老路。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨9日上午舉行國際記者會，賴稱將延續蔡英文「外交、國防及兩岸穩健政策」，未來當選有助於「印太地區創造新局面」，對於兩岸交流合作，只要「對等、尊嚴，台灣的門永遠敞開」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今晚(10)日回應，賴清德延續蔡英文「路線」，就是謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，只會讓台灣離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華指出，近8年來兩岸關係急轉直下、由和平發展變成緊張對立的事實充分證明，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

陳斌華表示，賴清德聲稱將延續這樣一條「路線」，就是要接著走謀「獨」挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華用頑固的「台獨工作者」形容賴清德，先前想「走入白官」，拋出「中華民國災難說」，昨天在記者會又再次宣揚「台獨」謬論，清楚表明如果賴清德當選，將進一步推動「台獨」 分裂活動。

陳斌華進一步指出，賴清德想創造的「新局」，將是台海風高浪急的危局。「台獨」與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。只有台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展，台灣民眾才能過上和平、安寧、富足的好日子。

最後他指出，「衷心希望廣大台胞認清民進黨『台獨』路線的極端危害性和賴清德引發兩岸對抗衝突的極端危險性，在兩岸關係何去何從的十字路口，作出正確選擇，共創同胞友愛互助、兩岸繁榮發展的新局。」

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