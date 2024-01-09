陸擬再砍ECFA關稅減讓　陸委會：一再介選只會適得其反

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸商務部9日指出，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。對此，陸委會深夜表示嚴正抗議，並警告陸方勿低估台灣人的智慧，「一而再的介選作為，只會適得其反。」

陸委會提到，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商，但中共目標顯然是介選，對於我方建議完全充耳不聞。

陸委會指出，中共謊稱不介入台灣選舉，但卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會對中共當局提出最嚴厲譴責，也奉勸中共當局不要以為統治大陸百姓的手法，可以恐嚇台灣人民，逼迫台灣人民就範。

▼大陸打算進一步中止ECFA關稅減讓。（圖／路透社）



陸委會還呼籲，國人應認清中共的介選企圖，台灣的自由民主要靠我們自己來捍衛，委屈不能求全，唯有阻絕中共對我民主自由體制的破壞，拒絕中共對台灣產業的無理侵害，才能真正維護台灣的長期利益及長治久安。

中國大陸去年認定台灣對大陸存在貿易壁壘，宣布今年元旦起暫停ECFA其中12個稅目產品的關稅減讓優惠。大陸商務部9日進一步表示，公告發出以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、回避責任。

大陸商務部強調，目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。