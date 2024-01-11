　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

考慮保留ECFA關稅減讓？陸商務部：可在「一中原則」上磋商

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部日前表示，相關部門正研究進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收漁貨、機械等產品的關稅減讓。對於在甚麼條件下，陸方會考慮保留這些關稅減讓的問題，大陸商務部發言人束珏婷指出，他們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。

大陸商務部11日舉行例行記者會，有記者詢問，商務部日前稱有關部門正在研究進一步中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，「大陸在什麼條件下，會考慮保留這些關稅減讓？」

大陸商務部發言人束珏婷回應，台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，違反ECFA有關規定，嚴重損害大陸相關產業和企業利益，也損害了台灣消費者利益，「民進黨當局應當切實採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」

束珏婷強調，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。」

陸方去年12月21日公告，從今年元旦起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

大陸商務部9日表示，自公告發出以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、回避責任，「目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」

ET快訊
快訊／冷氣團發威！「12縣市探10°C↓」
「一下子就射」36%台男撐不到1分鐘　醫推6招延遲高潮
丹妮婊姐男友下跪「真的I Do了」！　喜訊被爸已讀
《單身地獄3》女嘉賓「深V露背睡衣」太性感掀議！
王惠美一封信喊話公務員「挺身終結邪惡」　酸民進黨8年瓦解公務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國號稱最大固體運載火箭「引力一號」發射成功　創下10項新紀錄

考慮保留ECFA關稅減讓？陸商務部：可在「一中原則」上磋商

新娘不是喜歡的類型...新郎硬著頭皮把婚結完！　現場尬到爆

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

中國稱破解「蘋果AirDrop技術」　可查出誰散布不當訊息

陸私校收「午休費」？學生每人1142元　家長怒：學校想錢想瘋了吧

陸查獲7具狼屍蜷曲藏貨車內輪　走私販攜瑪瑙玉石93公斤一同闖關

選後美國擬派非官方代表團訪台　北京警告：不得介選

選前陸生來台交換喊卡　海基會證實：部分學校突暫停

京東物流「無錫001」快遞員退休　「一無所有」進城到「買房買車」

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

中國號稱最大固體運載火箭「引力一號」發射成功　創下10項新紀錄

考慮保留ECFA關稅減讓？陸商務部：可在「一中原則」上磋商

新娘不是喜歡的類型...新郎硬著頭皮把婚結完！　現場尬到爆

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

中國稱破解「蘋果AirDrop技術」　可查出誰散布不當訊息

陸私校收「午休費」？學生每人1142元　家長怒：學校想錢想瘋了吧

陸查獲7具狼屍蜷曲藏貨車內輪　走私販攜瑪瑙玉石93公斤一同闖關

選後美國擬派非官方代表團訪台　北京警告：不得介選

選前陸生來台交換喊卡　海基會證實：部分學校突暫停

京東物流「無錫001」快遞員退休　「一無所有」進城到「買房買車」

過了30記憶、代謝都狂降？營養師曝「6大初老症狀」營養補充

伊朗通訊社：伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪

李現爆「帶網紅女友跟組拍戲」　半年前被揪多線索…後援會急澄清

阿曼灣一艘油輪遇「武裝人員登船」　船隻遭控制轉向伊朗

快訊／冷氣團發威！12縣市低溫特報「跌破10℃」　急凍範圍曝光

中國號稱最大固體運載火箭「引力一號」發射成功　創下10項新紀錄

選戰觀察／民進黨倒數24小時催票密碼　「馬維拉」登板幫拉主Key

順色搭配不會錯！范文芳教你「3大祕訣」提升穿搭高級感　

判准原住民身分證單列族名羅馬拼音　法官加料釋法「贊聲」恐惹議

丹妮婊姐男友下跪「真的I Do了」！　2周完成登記…喜訊被爸已讀

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

大陸熱門新聞

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

老闆不發年終員工氣到離職　過2周後悔了

豆漿油條界愛馬仕生意慘！桃園眷村剩4家

9年生8娃！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　

辣妹網紅被警逮捕！挺5月孕肚舉牌徵有錢男友

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？

上海公園墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」

私立國中收「午休費」？學生每人1142元

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

中國留學生因潛在間諜危險　赴加拿大深造被拒

賴清德延續蔡英文路線　國台辦回應

男子為證明車子有問題！花87萬元再買同款

更多熱門

相關新聞

陸擬再砍ECFA關稅減讓　行政院：停止不理性的經濟手段介選

陸擬再砍ECFA關稅減讓　行政院：停止不理性的經濟手段介選

中國大陸商務部9日指出，正研究終止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。對此，行政院發言人林子倫呼籲，中國立即停止以不理性的經濟手段進行介選，若中國真有對話誠意，應回歸兩岸既有平台及WTO機制與相關規範進行協商。

林祖嘉／兩岸經貿關係搖搖欲墜

林祖嘉／兩岸經貿關係搖搖欲墜

陸擬擴大ECFA關稅減讓　曾文生：片面變更不利互信貿易機制

陸擬擴大ECFA關稅減讓　曾文生：片面變更不利互信貿易機制

中擬取消ECFA關稅優惠　美反對干涉台選舉

中擬取消ECFA關稅優惠　美反對干涉台選舉

時機敏感！陸擬再砍ECFA關稅退讓　賴清德：就是企圖影響台灣選舉

時機敏感！陸擬再砍ECFA關稅退讓　賴清德：就是企圖影響台灣選舉

關鍵字：

ECFA海峽兩岸經濟合作框架協議關稅減讓

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」　全讚爆極品

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面