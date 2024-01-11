考慮保留ECFA關稅減讓？陸商務部：可在「一中原則」上磋商

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部日前表示，相關部門正研究進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收漁貨、機械等產品的關稅減讓。對於在甚麼條件下，陸方會考慮保留這些關稅減讓的問題，大陸商務部發言人束珏婷指出，他們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。

大陸商務部11日舉行例行記者會，有記者詢問，商務部日前稱有關部門正在研究進一步中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，「大陸在什麼條件下，會考慮保留這些關稅減讓？」

大陸商務部發言人束珏婷回應，台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，違反ECFA有關規定，嚴重損害大陸相關產業和企業利益，也損害了台灣消費者利益，「民進黨當局應當切實採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」

束珏婷強調，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。」

陸方去年12月21日公告，從今年元旦起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

大陸商務部9日表示，自公告發出以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、回避責任，「目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」