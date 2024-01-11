公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分

▲侯友宜競選辦公室召開「賴清德鴨霸拒答—公布賴皮量表」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻、呂家愷今（11）日召開「賴清德鴨霸拒答—公布賴皮量表」記者會，列出十大賴皮事件製成「賴皮量表」。黃子哲指出，這證明民進黨高喊謙卑謙卑再謙卑一切攏係假的，人民傷悲傷悲再傷悲，賴清德鴨霸拒答，人民就會起身反抗，請大家集中選票、有效投票，實現政黨輪替就是台灣勝利。

發言人江怡臻指出，十大賴皮事件，第一件「請問高端合約幾月幾號公開？」賴清德承諾公開高端採購資料，十幾天過去民進黨高官互踢皮球，請問2次EUA審查專家會議名單，是誰一路開綠燈？疫苗採購700元變881元是誰決定的？

江怡臻說，第二件「賴清德支持不支持廢死？要不要修民進黨廢死黨綱？」賴清德對於廢死不是已讀不回就是轉身離開，難道這就是對人民的態度？第三件「要不要廢除台獨黨綱？是否放棄台獨主張？」賴清德說自己是務實台獨工作者，美國智庫連續4年將台灣列為第1級風險，顯示賴清德會讓台海立刻緊張。

江怡臻指出，第四件「賴清德選舉是為人民還是新潮流？」，弊案與新潮流牽扯不清，台灣缺什麼新潮流就賺什麼，賴清德重用新潮流，連民進黨的人都擔心。第五件「台南光電、爐渣弊案是不是賴清德任內發生？」賴清德對於任內發生的事情都甩鍋說不甘你的事，當學生提問賴清德卻反問，這都顯示傲慢的態度。

發言人呂家愷也接續指出，第六件「若憲法是神話、災難，賴清德依據什麼選總統依據什麼法擔任副總統？」賴清德不敢表態挺台獨，也不敢說心中對中華民國真實看法，但唯一不變的是尋求台灣獨立的中心思想。第七件「賴皮寮公益信託在哪裡？在路上還是還沒出發？」賴清為違建哭5次，甚至說要公益信託做礦工紀念館，結果文化部、教育部都回函，根本沒有提出申請。

第八件「羅致政不雅影片、音檔都中共介選，為何不盡快查辦」，賴清德從廢死到不雅影片都扯中共介選，到現在是護短還是不敢公佈真相？第九件「利用國家警報操作亡國感？」先前飛彈不發警報現在衛星狂發警報，民進黨根本利用國家機器操作亡國感。第十件「司法擴大查核赴陸觀光團，難道不是司法介選」，檢調淪為政治打手，約談里長大陸探親，甚至當街帶走。

黃子哲表示，選舉剩下2天，賴清德面對人民提出疑問，經常掉頭就走，威權性格展露無遺，十大賴皮事件一概不回答，且全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，賴清德與烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」。

黃子哲說，賴清德根深蒂固台獨主張，把中華民國當神話、當災難，不放棄台獨正是這場總統大選最危險、令人不安的因素，甚至讓台海安全、區域穩定受到最大挑戰與衝擊，賴清德不只賴皮指數100分，就連無能貪腐、危險指數也都是滿分。

