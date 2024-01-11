侯友宜選前之夜「切割」馬英九　綠委酸：國民黨認證「票房毒藥」

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九將缺席國民黨選前之夜，馬辦稱「我們沒有受邀，所以不會出席」；國民黨則回應，「是為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統」。對此，民進黨立委林俊憲今（11日）表示，恭喜馬英九，榮獲國民黨認證「票房毒藥」，什麼叫避免民進黨「詆毀」馬英九？「不就代表你們自己也很清楚，馬英九出來不僅不會加分，還會大扣分？」

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的選前之夜將在板橋第一體育場舉辦。由於選前之夜向來是最後大衝刺活動，各黨大咖都會被安排輪番上場助講，但國民黨11日發布的新聞稿中，嘉賓未列馬英九。國民黨說明，「為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席。」

對此，林俊憲質疑，什麼叫避免民進黨「詆毀」馬英九？「不就代表你們自己也很清楚，馬英九出來不僅不會加分，還會大扣分？如果不是事實，你們幹嘛這麼怕呢？害我都不知道該不該稱讚你們，真的很有自知之明，百年大黨果然不同凡響！」

林俊憲指出，前幾天在路上引起熱潮時我說過，8年前滿滿的「支持某某就是支持馬英九」看板，今年完全沒有出現類似情況，這就是蔡英文的魅力，對照馬英九末期的慘況，宛如一面「照妖鏡」，更會知道台灣這8年來有如此成就多麼不易，千萬不能走回頭路。

林俊憲表示，萬萬沒想到，都已經8年過去了，國民黨居然還是不敢讓馬英九出來，怕成這個樣子，「看來連我們都低估了他在台灣人心中形象有多差。」

林俊憲指出，不過國民黨大可以放心，不管馬英九選前之夜出不出來，只要馬英九繼續亂講話的一天，「我們一定都會大力宣傳，多的是機會，絕對會讓大家記得國民黨執政的慘況。」

