黃國昌轟「捏造郭台銘公開信」　侯辦嗆：含沙射影無恥度

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

對於今日網路流傳一份「台灣阿銘的公開信」，提及「集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康」；民眾黨不分區立委候選人黃國昌11日批評，侯友宜競辦發言人黃子哲為中華日報社董事，他們公然散布經捏造的郭台銘公開信，惡意散播不實訊息。對此，侯辦發言人陳柏翰表示，柯辦發言人陳智菡說自己清楚知道具體的撰稿人，及信件是由誰發出，且聯電榮譽副董事長宣明智也說，該封信件出於他之手，為何柯辦還要透過記者會惡意栽贓、含沙射影？難道是因為選情告急才出此下策？

黃國昌指出，國民黨所控制的中華日報社，公然散布經捏造的郭台銘董事長公開信，惡意散播不實訊息，謊稱郭台銘號召支持者將選票投給侯友宜、趙少康，已經將針對此等已違反《總統副總統選舉罷免法》第90條之犯罪行為，向台北地檢署正式告發，籲請立即偵辦此等選舉奧步。

黃國昌呼籲，請國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜出來講清楚，到底誰下令散播不實謠言。

對此，陳柏翰表示，陳智菡剛才在記者會中自己說得很清楚，手上有相當清楚的資料來源，知道具體的撰稿人，及信件是由誰發出，而在剛才聯電榮譽副董事長宣明智也公開說明，該封信件是出於他之手，很顯然這封信與侯友宜競選辦公室沒有任何關係，那為何柯辦還要透過記者會惡意栽贓、含沙射影？難道是因為選情告急才出此下策？

「到底是誰急了？」陳柏翰強調，今天看到柯文哲競辦與民眾黨的高層，黃珊珊、黃國昌、陳智菡、鄧家基、周瑜修一字排開，卻都拿著資料睜眼說瞎話、搬弄是非，就可以知道柯文哲選情告急，更誇張的是，當媒體詢問宣明智已經承認信件是出於他之手時，柯辦仍不願意面對真相，刻意忽略事實，用假設的方式稱宣明智是幫忙洗地，到底誰才是違反選罷法第90條，傳播不實之事，意圖使候選人不當選？

陳柏翰表示，對於柯文哲辦公室為了搶救選情，做出的秀下限行為，侯辦相信司法一定會釐清事實，但更要呼籲所有人看清柯文哲及其團隊，集中選票，支持在野真正最強的候選人侯友宜。

