「就算你不贏，立委有幾席？」　趙少康再要柯文哲宣示不與綠合作

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（11日）要民眾黨總統候選人柯文哲宣示，民眾黨選後不會跟民進黨組聯合政府、共推立法院長，但柯則說國民黨搞棄保搞到走火入魔。對此，趙少康下午回應，怎麼會走火入魔？政治人物必須把話講清楚，不要「藍也抓一點票，綠也抓一點票」。趙也說，「就算你（指柯）不贏，立委有幾席啊？」

趙少康11日表示，選舉只剩不到48小時，他要求柯文哲在選舉前明確宣示，選舉過後，民眾黨絕不會跟民進黨組聯合內閣、聯合政府，也不會跟民進黨一起商量，共推立法院長。但柯文哲說，民眾黨用人唯才、不分顏色，為何要弄成政府裡沒有綠的人，這就是搞棄保搞到走火入魔。

對此，趙少康下午回應，怎麼會走火入魔？柯文哲針對他的問題請給答案。他堅定地說，國民黨總統候選人侯友宜跟他如果贏了，絕不會跟民進黨搞聯合政府、共推立法院正副院長。

趙少康說，柯文哲敢不敢講？立場到底是什麼？「就算你不贏，立委有幾席啊？你要跟民進黨共推立法院長、副院長嗎？你會共組聯合政府嗎？」聯合政府也不一定要贏，有幾席立委也可以，那你會這樣做嗎？

趙少康喊話柯文哲，話要講清楚，不要「藍也抓一點票，綠也抓一點票」，搞不清楚你是藍是綠，這樣不可以，政治必須要有立場，政治人物必須把話講清楚。