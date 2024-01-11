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王定宇、賴惠員、郭國文全力衝票　催出挺台的每一張選票

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選戰最熾熱階段，台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，有大潦街、大掃街，還有發出「搶救郭國文」影片，全力爭取催出挺台的每一張選票。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六選區立委王定宇，推出「5日大潦街」行動，期待能透過每場300人，搭配鼓車、螢光棒、發光手舉牌等嘉年華會遊行方式，來激發出選民最大熱情。王定宇說，連日的大潦街，雖是體力的極大付出．但就算掘地三尺，他也要盡用盡所有力氣，催出挺台派的每一張選票。

王定宇強調，雖是現任立委，他仍不敢懈怠，一步一腳印地執行所有的選務活動。10月22日，第一個競總，歸仁競選總部成立後，他依序設立了二仁溪北岸、關廟、仁德、東區共5個戰堡。接續在選前50天，他更啓動「決戰50天」計畫，以街口拜票，腳踏車隊、車隊掃街、部落徒步潦街等方式來與選民作最大接觸，若再加上最後5天的大潦街行動，他的競選總總旅程已超過500公里，他要讓守護台灣的聲浪，無遠弗屆地傳遞到選區各處。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王定宇強調，「五日大潦街」，是他所有選務活動的最後一哩路，大潦街行動已執行三場，最後一場將於12日晚上時點30分，從歸仁仁壽宮出發。他期待所有挺台派朋友，選前之夜能傾巢而出，一起加入王定宇大潦街行列，牽手邁向更美好未來。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲11日一大清早，即陪同立委賴惠員展開馬拉松式的溪北地區車隊掃街行程。陪同的有台南市議員王宣貿、沈家鳳和蔡麗青，這樣罕見超過六個多小時的長途車隊掃街，在選戰僅剩兩天的決戰時刻，更顯得想拼出最好成績的決心。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴惠員一早七時許即出發掃街，先在學甲慈濟宮敬香參拜後，隨即與黃偉哲市長一起繞行學甲主要街道，再轉往下營上帝廟。走完下營市區後再前往六甲市場，最後到南灜三大香科最大的柳營代天院，為台灣祈福祝禱；總統、立委、政黨三項選舉都能順利高票過關。一行人在稍事休息後，車隊再往東轉往大、小腳腿、東山、白河市區；然後到賴惠員的老家後壁區，經鹽水市區回到新營市區，並繞行新營各主要街道。沿途受到民眾熱烈的歡迎和回應。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後車隊在下午1時多回到競選總部，賴惠員等人隨即祭拜天地及各方神明，祈求台灣更發展、鄉親平安健康，結束這趟六小時超級馬拉松車隊掃街行程。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立法委員郭國文11日與市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、黃肇輝、蔡麗青、沈震東一同召開記者會，呼籲選民一同「搶救郭國文」，並發布搶救影片。郭國文首先表示，這次選舉對抗的是大量的抹黑造謠，郭國文氣憤地說，中央有前高雄市長韓國瑜歧視民進黨總統候選人賴清德，說礦工的兒子不能當總統，自己的對手則找人攻擊自己的農家背景，郭國文說，自己身為筍農的兒子，挺台灣、顧地方的心從未動搖，希望大家用選票證明，台灣的民主社會是選賢與能，全力搶救郭國文。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭國文表示，這次從國民黨從中央到地方，各個用抹黑、造謠、人身攻擊的模式來打選戰，由於台南是民主聖地，又是賴清德的本命區，所以被攻擊的特別嚴重，這也是為什麼一路上這麼多人跳出來相挺，因為大家都看不下這種抹黑、造謠的選風。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭國文強調，每天都有支持者對他表達擔憂，因此希望大家能共同「搶救郭國文」，不管是打電話、發簡訊、傳訊息，希望大家可以努力催票、拉票、固票，用行動捍衛民主聖地。

▲台南市民進黨立委候選人王定宇、賴惠員、郭國文，11日全力衝票，全力爭取催出挺台的每一張選票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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