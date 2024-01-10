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社會 社會焦點 保障人權

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重分局厚德派出所一名27歲李姓員警，10日上午在個人臉書上指控6名同仁後，便在租屋處舉槍自戕身亡。稍早李員的遺體被送往殯儀館冰存，先由其兄嫂處理相關手續，待李父李母從澎湖趕來見最後一面。

▲三重警舉槍自戕，兄嫂哀痛現身殯儀館。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三重警舉槍自戕，兄嫂哀痛現身殯儀館。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，李員10日原定上午8時至10時執行巡邏勤務，但他8時一上崗便向同事稱，三重警分局有交辦事項，接著便獨自離開，不料，他卻趁隙返回租屋處持槍自轟身亡，同仁10時45分發現時，其遺體已出現屍斑。

而李員10日上午8時15分才在個人臉書上tag立法委員游毓蘭，PO出一篇指控文，內文點名6名同仁，怒嗆「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，貌似對工作有許多不滿。

▲三重警舉槍自戕，兄嫂哀痛現身殯儀館。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據悉，李員是澎湖人，遺體於下午3時45分左右送抵殯儀館冰存，而同在台北工作的哥哥、嫂嫂一路陪同，下車時2人面色凝重、不發一語，一前一後地進入殯儀館內冷藏室，要替弟弟辦理冰存手續，現場氣氛相當沉重哀戚。

李員的父母則是在接獲噩耗後，已緊急處理相關事宜，要從澎湖趕來見兒子最後一面。檢方原預定10日下午於板橋殯儀館進行相驗，亦考量李員父母從離島趕來，因此改為11日上午相驗。

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