東港警深入校園反詐+反毒宣導　未成年做車手…父母要賠！

▲東港警到校強化學生法治觀念 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



寒假將屆，東港警分局犯罪預防團隊結合轄內以栗國小、港西國小、東新國中等各級學校，秉持入校入班及分齡分眾原則，配合校園朝會、週會及其他課程等辦理實施「反毒、反詐騙、反幫派組合」宣導，讓學生了解高發性詐騙類型及新興毒品危害態樣，期能提高警覺、防止被害外，提升學生相關法律常識及責任，提升學生犯罪預防知能，確保自身安全。

東港警犯罪預防團也利用上、下課時段，發放限量宣導品，生動活潑的互動模式，吸引學生目光，並以大聲公，向接送學生家長宣導，形成擴散宣導效應。



警訪表示，詐騙類型多樣，有假網路購物、假投資詐騙、假ATM分期、假檢察等方式。詐騙集團為躲避刑責，常招攬涉世未深未滿十八歲的青少年從事犯罪行為，尤其是擔任詐欺車手，雖然未成年不必承擔刑責，但是少年的父母須負連帶賠償的責任；另外，毒品為害身心健康巨大，教育學生拒絕毒品，使毒品遠離校園，「不接受、不嘗試、不買賣」。



東港警分局長張世儒表示，寒假期間，學生常因無課業壓力或家長疏於管教，容易在外遊蕩，衍生偏差行為及被害事件。呼籲社會大眾重視詐騙集團危害及共同關心兒少安全問題，對於妨害身心健康場所，警方必將嚴格取締，並請家長嚴加管教約束子女，鼓勵從事正當休閒活動，確保身心健全發展，有效降低犯罪。