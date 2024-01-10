27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給交代

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所一名27歲李姓警員，今早10時45分在租屋處舉槍自戕，他死前在臉書寫下遺書，指控多名同事上班打混摸魚，自己卻被凹下班處理公事，文末還寫道「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。對此，新北市政府警局督察長王文澤證實，針對李姓員警指控內容，督察室正在調查中。

▲新北市警察局督察長王文澤表示，正在調查李姓員警PO文指控內容 。（圖／記者戴上容攝）

針對李姓員警舉槍自戕一事，新北市警局感到非常遺憾，至於李姓員警生前在臉書PO文指控同事怠忽職守、上班摸魚等事情，督察長王文澤表示，目前督察室正在進行調查，希望能夠盡快查出相關指稱的真相，給家屬和死者一個交代，警方也會盡量協助家屬辦理後事 ，並對厚德派出所員警進行團體諮商，撫平傷痛。

李男今早8時15分，在臉書點名派出所同事與長官，指控「6劣警」同事上班偷懶，自己被迫下班處理公事，而長官也沒有作為，怒轟「長官都是智障嗎？」、「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。並同時標記立委游毓蘭；而游毓蘭8時18分回應，表示「三重分局的長官是不是智障，我不知道，但是我知道我自己不是IQ157，也沒有水晶球，完全不知道你在講什麼？不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」

臉書粉絲專頁「靠北Police」也難過發文，表示選擇離開「真的不值得」，許多基層員警也留言，「到底是什麼環境什麼人，讓一個警察非要拿槍去死不可」、「警界充滿著歧視跟霸凌，學長不痛了，RIP」、「警界劣警超級多的，某學長嚇承辦拾得物的學弟，嚇得人家要自戕，好險被發現到。惡質警超多的。」