質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

▲國防部秀中共9日發射的衛星火箭路徑。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨對中國四川西昌衛星發射中心發射的長征運載火箭通過台灣本島上空，發布防空警報。但空軍前副司令張延廷今（10日）表示，發布防空警報得考量距離、高度與武器原則，但為何當共機逾越台灣70海浬內，空軍未發布？中共氣球每天通過台灣，也沒發布？人造衛星幾乎沒有威脅，結果在其通過後、距離台灣上空500公里，才告訴民眾，還造成誤解，這會讓人質疑別有用心、擾亂選情。

國防部昨發布的防空警報引發各界關注。張延廷10日受訪指出，發布國家級警報的權責屬於空作部，問題是原則在哪？按定義，距離台灣本島70海浬（約130公里）前，或距離馬公65海浬（約120公里）前就要開始發放，但平常共機逾越海峽中線，甚至距離台灣70海浬內，空軍也未發放警報，但這次中國四川西昌衛星發射中心距離台灣1900公里，空軍卻發放警報。

▲張延廷。（資料照／記者陳煥丞攝）

張延廷也指，這次衛星在台灣上空500公里，200公里就已經進入低軌軌道，每天約有1000多枚次的人造衛星在台灣上空500公里上下通過，空軍沒有發放警報；共機、無人機在我空域，或中共氣球每天通過台灣，空軍通通不發警報。他認為，當衛星已經進入太空軌道，就不需要發放警報。

張延廷再指，飛彈不發放警報，人造衛星卻發警報，中共2023年66次發射長征二丙運載火箭，每周都有，所以「武器原則」是什麼？是人造衛星、彈道飛彈、火箭砲或戰機？但人造衛星幾乎沒有威脅，且發布時間應該在通過台灣前，畢竟4至10秒就可以對全民發簡訊，跟此次衛星火箭飛行1900公里的時間相比非常充裕，結果通過後才告訴民眾，還發放錯誤，造成誤解，大家有如驚弓之鳥。

張延廷表示，國安的事情要謹小慎微，官方發布的訊息要能值得信賴、百分百分正確、沒有任何模糊地帶跟意圖，才能昭公信。中國每年發射的人造衛星數是世界第二，僅次於美國，且中國每周都有發射人造衛星並事前公告，空軍為什麼挑這次發防空警告？距離選舉幾天，會讓大家感覺到別有用心、會不會擾亂選情，有此地無銀三百兩之感。

對於火箭殘骸，張延廷說，火箭發射後的加速度一定要大於每秒7.8公尺，如此才可以脫離地球，所以第一節推進器會在約飛行300公里時瞬間脫落，這會落在中國境內，除非發射失敗，而第二節掉落時已經進入太空軌道，按「動者恆動」，會變成太空垃圾，當下不會掉落台灣。