馬英九稱「兩岸關係相信習近平」　賴清德：對和平不能有幻想

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者唐詠絮攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九近日接受外媒專訪稱，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平，但國民黨總統候選人侯友宜澄清其想法和自己有些不同。對此，民進黨總統候選人賴清德今（11）表示，馬英九的主張和時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了，敬請國人用選票選擇台灣，走向世界，迎向未來。

賴清德今天上午在新竹市車隊掃街前接受媒體聯訪，他表示，馬英九的主張和時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，對和平要有理想，但不能夠有幻想，這也是為什麼這次他提出「和平四大支柱行動方案」的原因，他與副手蕭美琴將強化國防、經濟力量，也強化與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，這才是守護台灣安全，維護印太和平穩定最正確的做法。

賴清德說，馬英九說要相信習近平，但是馬英九忽略了一件事情：馬英九與侯友宜所主張的九二共識，已經被習近平多次公開定調為「一個中國原則」、「一國兩制台灣方案」，換句話說，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了，這絕對不是台灣人民要走的一條道路。

賴清德談及，敬請國人禮拜六能夠站出來投票，用手中神聖的一票，選擇台灣，走向世界，迎向未來，在民主的道路上持續壯大台灣，同時不要走回頭路、鎖進中國，向極權主義再度低頭。

另外，針對有約400位外國媒體記者前來台灣觀選，賴清德表示，已經有許許多多的國際媒體，大篇幅報導中國在這一次選舉當中介入的嚴重程度，特別是最近幾天，假訊息、認知作戰鋪天蓋地而來，敬請國人能夠小心注意，千萬不要受到影響。

賴清德補充，前天他與蕭美琴已經召開過國際記者會，向國際社會清楚說明：「我們兩個將跟國會力量結合在一起，守護台灣，促進民主和平繁榮的發展，我們有這個決心，也有信心會達成這樣的目標」。