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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不要算計自己那一票」呱吉3建議籲投票　7千人讚中肯

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選在即，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑列出3點建議，希望民眾不論是年輕人還是人生的資深前輩，都能上街投票，「不要算計自己那一票、沒有人是完美的、要相信民主」，不論誰當選，請尊重結果、尊重所有參與這場民主選舉的不同選民，並好好過自己的生活。

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲呱吉呼籲大眾出門投票。（資料照／記者李毓康攝）

呱吉在臉書發文表示，不論是年輕人還是人生的資深前輩，希望都能在投票日上街投票，他也誠懇給出3個建議，首先是不要算計自己那一張票，算計過頭可能會全部落空，不如一開始就投自己最喜歡、最支持的候選人和政黨，為自己的選票負責才是最好的做法，不要被外界因素影響，相信自己最原本的信念就好。

第二，呱吉直言「沒有人是完美的」，每個人都有好與壞的地方，所以不要嘗試去找出完美的候選人，也不要為了恨意去投票，試著找出一個跟自己價值觀最接近的人選，才是重要的，「如果你真的覺得有什麼完美的人，那你很可能看錯了。但是也沒關係，因為最重要的是你能夠相信民主。」

最後一點是「要相信民主」，呱吉表示，大家有時會在選舉的熱情中迷失自己，覺得要是誰當選或落選，自己就完了，「如果你有這種想法，就表示你還不是真的相信民主」，民主雖然不是最完美的制度，但卻是目前大家已知最好的，而且民主允許後悔與修正，也確保個人無法為所欲為，「我們因為相信民主才走到今天，所以你也要相信民主的結果。」

呱吉也在文章最後呼籲，大選不論是誰當選，希望大家都能尊重結果、尊重所有參與這場民主選舉的不同選民，然後好好過自己的生活，社會需要大家一起努力才會變好，而不是把希望寄託在一個「救世主」身上。

文章公開之後，吸引超過7000名網友按讚，並紛紛留言認同呱吉這篇文章很中肯，「謝謝～很中肯」、「每個人的票都很重要，投給你想投的人，就是一個好的選擇，還是老話，出來投票吧」、「這才是中立的想法」、「今天才是真正的中立文，本來每個人都有立場或是判斷標準，支持誰是自己的選擇，深思熟慮、聽取別人意見獲取資訊，彙整後決定自己最後的選擇」。

不論你年輕還是人生的資深前輩，這週六1月13日，我都希望你上街投票。 這篇文章沒有要建議你投給誰，沒有要告訴你任何標準答案，但我想誠懇地給你三個建議。 第一，不要算計你那一張票 有些人會說三票oo黨，也有人說分裂投票才能制衡一黨獨大，...

呱吉發佈於 2024年1月9日 星期二
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