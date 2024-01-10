侯漢廷曝文件控國家機器介選　民進黨提告偽造文書、意圖使人不當選

▲新黨立委候選人侯漢廷。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

新黨北投士林立委候選人侯漢廷10日爆料民進黨內部資料，直指民進黨「用國家機關公然介選」；侯直言，「對岸介選」、「外交突破」、「中共同路」等，根本是民進黨精心策畫編出的故事。對此，民進黨發言人張志豪上午嚴正駁斥，強調會提告以正視聽，後續也由民進黨2024大選律師團許渝澤正式提告侯漢廷偽造文書、意圖使人不當選而散布不實言論等。

侯漢廷上午爆料文件，共計7頁，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。侯直言，「對岸介選」、「外交突破」、「中共同路」等，根本是民進黨精心策畫編出的故事。

侯漢廷指出，民進黨近期不斷以「對岸介選」當成今年選舉主軸，然而在羅致政事件後，「對岸介選」已無人相信，而從民進黨會議中則可看出「對岸介選」、「外交突破」「中共同路」根本是民進黨精心策畫、編故事要台灣人相信的「謊言」與「自導自演」，只有「國家機關介選」才是真的。

張志豪指出，「造謠抹黑的極致就是直接偽造」，聯合報先前也造假報導「美國要求我方投資興建新型P4實驗室，研發生物戰劑」，後來證實是不實錯假新聞。他強調，民進黨中央從來就沒有這樣的資料，也沒這樣的格式，候選人自我幻想，自己打字偽造，就當作民進黨的會議記錄，已經不是烏龍爆料！而是刻意偽造，侯應該立刻道歉。

大選律師團律師許渝澤表示，侯漢廷再次示範不造謠抹黑，不散布錯假訊息就不會選舉。他直言，侯的爆料沒有來源、沒有查證經過，拿一份偽造文件就開記者會，這絕對是台灣民主選舉所不能容忍；為此，大選律師團已蒐集所有證據，面對造謠抹黑，在今天依刑法偽造文書罪以及選罷法意圖使人不當選而散布謠言罪提告。