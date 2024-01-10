馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（10日）持續選戰鐵人行程，晚間至苗栗舉辦造勢晚會，活動開始前就湧入超過8千名支持者到場。對於前總統馬英九受訪稱「兩岸統一是台灣可以接受的選項、兩岸關係必須相信習近平」，賴清德致詞時表示，馬還不斷強調九二共識，但已經被習近平定調一個中國，這種狀況能接受？今年選舉就是在信賴台灣跟相信習近平做選擇。

馬英九日前接受「德國之聲」專訪，他表示，自己不認為習近平在推動統一。對於媒體詢問是否認為習近平可以合作？馬英九回應，這取決於你如何與他合作，我認為可以的。媒體也追問是否認為可以信任習？馬回應，就兩岸關係而言，你必須相信他。

賴清德今晚至苗栗造勢，對於馬英九言論，賴直言，馬英九還不斷強調，兩岸關係要回到九二共識基礎上，請問大家要相信習近平還是相信台灣？道理很清楚。習近平已經多次定調，九二共識就是一個中國原則，這種狀況下還可以接受九二共識嗎？今年選舉就是在信賴台灣跟相信習近平做選擇。

賴清德指出，全世界都在看台灣大選，這是2024年全世界第一場選舉，也攸關印太和平穩定，大家都在看台灣會做出什麼選擇，特別是中國文攻武嚇、經濟制裁及假訊息各種手段介入這場選舉，若中國介入成功，想要誰當選就當選，那台灣民主蕩然無存，就不是在選總統、是在選特首。

賴清德表示，對於介選的狀況絕對不能接受、一定要勇敢面對，若賴清德高票當選，就代表台灣民意沒有畏懼中國威脅，並進一步展現守護台灣民主決心，支持台灣走進世界，這種狀況下未來中國就有機會檢討他們的兩岸政策，若這次讓他們得逞，未來也只會變本加厲，賴清德當選將為印太地區和平穩定開創新的局面。

賴清德也打趣，當選總統的是票最高的人、不是民調最高的。並呼籲支持者出門投票。