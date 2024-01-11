台灣今年「3毒齊發」！　醫師示警：密集交叉到處傳播

▲台灣今年流感病毒、新冠病毒與呼吸道融合病毒「三毒齊發」，醫師呼籲做好個人防護措施。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

疫情出現升溫跡象！疾管署示警，類流感與新冠疫情雙夾擊，預估春節前一周將雙雙達高峰，且過完年後恐又會有一波疫情。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提及，近期歐美國家開始重啟口罩令，呼籲民眾盡快接種疫苗並戴好口罩。

醫師黃軒在臉書發文表示，美國、英國與西班牙等歐美國家，近期紛紛恢復口罩禁令，強制民眾進入醫療院所都要配戴口罩，世界衞生組織也一直警告，流感病毒（Flu Virus）、新冠病毒（COVID 19）及呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus）等感染病例，在全球多國已經攀升了數周，且疫情目前尚未出現減緩態勢。

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黃軒透露，台灣今年仍需面對流感病毒、新冠病毒與呼吸道融合病毒等「三毒齊發」，呼籲民眾除了接種疫苗外，也別忘了勤洗手、戴口罩做好個人防護措施，「不要以為，這些呼吸道感染的病毒離開我們很遠，接下來到處人擠人的放假，機場滿滿都是乘客，這些呼吸道感染的病毒，也會密集交叉，到處都會傳播的。」

事實上，疾管署9日公布，今年首周因類流感就診的人數高達12.3萬人，創下近10年同期最高，且有持續上升的趨勢。至於新冠疫情部分，疾管署發言人羅一鈞指出，國內上周新增515例本土確診病例、48例病歿，寫下近5個月來新高紀錄。

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