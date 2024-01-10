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詭！夢到家中埋黃金　他找人挖掘卻失足墜近12層樓高洞穴亡

圖文／CTWANT

巴西有名男子因夢見有金子埋在家中廚房地板下，於是花了1年多的時間，僱用了工人挖掘，他在近日則在洞裡發現了大石頭，甚至還想試圖找到炸藥，豈料在1月5日，男子正要進到洞裡尋找寶物時，失去平衡，從大約130英尺（約39.6公尺）高處墜落，當場慘死。

據《每日鏡報》報導，71歲的若昂（Joao Pimenta da Silva）聲稱，他在夢中被「靈魂」告知，廚房地板下埋有金子，鄰居表示「若昂花了一年多的時間挖這個洞，並僱用了很多人來做挖掘工作。」

起初他每天支付70巴西雷亞爾（約新台幣445元）僱工人挖掘 ，但當時洞還很淺，隨著挖得越來越深，支付的費用也越高，若昂在生前向任何進行挖掘工作的人都支付了大約495巴西雷亞爾（約新台幣3148元），但在近日他在洞裡則發現了大石頭，由於很難清除，若昂甚至還想試圖找到炸藥。

他夢到廚房地板有金子！花一年多挖洞　卻「自掘墳墓」失足墜近12層樓高洞穴

▲若昂摔入深達130英尺（約39.6公尺）、相當於12層樓高的洞穴，當場死亡。（圖／翻攝　YouTube）

豈料在1月5日，若昂正要進到洞裡尋找寶物時失去平衡，從大約130英尺（約39.6公尺）高處墜落，當場慘死。消防隊員證實，當天下午1時30分左右，他們獲報屋主從高處墜落，而這個直徑約35英寸（約88.9公分）、相當於12層樓高的洞的照片也在當地媒體上發布。

當地報導則稱，受害者當時在清理水和泥漿後，試圖離開洞口，未料從洞口附近的木製平台上滑倒墜落身亡，他的屍體被警方找到時，被發現頭部受傷、腿部骨折等傷勢。

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