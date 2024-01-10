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伯母沒生孩！阿嬤怒噴「老雞X」暴打羞辱...他嘆：會有報應

婆媳問題，一直以來都是難解的問題。（示意圖／pexels）

▲原PO的阿嬤常對大伯母極盡羞辱。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題，一直以來都是難解的問題，若有姑類攪局，恐怕更難以收拾。就有一名晚輩無奈嘆，阿嬤和姑姑常聯手羞辱伯母，甚至暴打伯母，因而鬧上法院，讓他直言「我不能認同妳們的作為，現世報來得很快，妳們會有報應的。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，身為男性晚輩，實在看不下去姑姑和阿嬤的行為，一年前伯母跟大伯離婚，原因不是感情不好，而是婆媳問題；伯母和大伯婚後沒有小孩，阿嬤就一直責怪是伯母生不出來，但明明就是大伯精蟲活動力不足，由於一直沒有小孩，阿嬤對伯母可以說是極盡可能的羞辱。

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至於大伯毫無作為，原PO透露，大伯是媽寶，在外人眼裡是孝順，但其實是愚孝，活到50幾歲了，做什麼決定還要經過媽媽的同意，而伯母不能說很好，但至少像傳統媳婦一樣任勞任怨，張羅拜拜、阿嬤住院請假照顧等，然而阿嬤卻還是討厭伯母，甚至在大家都在的車上直接飆罵「妳這個老雞X」、「妳這個破X」、「不用在那邊裝睡」。

原PO提及，姑姑曾有段時間住在大伯家，竟只因發生爭執，與阿嬤聯手暴打伯母，鬧上法院，「我就問姑姑，妳也有女兒，將來也會當人家的媳婦，媳婦有婆媳問題就算了，如果自己的女兒還被女婿的姐姐或妹妹羞辱，甚至毆打，妳會這麼算了嗎？」

官司最後雙方撤告，不過離婚部分，法官裁定，男方應付200萬元。原PO指出，阿嬤還一直覺得很貴，根本不應該要給。原PO嘆，一切的問題都是阿嬤跟姑姑在搞鬼，只能說將心比心，如果今天自己女兒被這樣對待，誰能接受？「我們幫我伯母講話，還說我們都幫著外人，我只能說，我不能認同妳們的作為，現世報來得很快，妳們會有報應的。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「還好你是清醒的」、「恭喜你伯母解脫了」、「大伯真的超沒用，就好好當媽寶就好了，不用去禍害別人家女兒」、「以此為誡，以後你的另一半就不用受這種委屈了」、「無理自私的人才會情勒說你們都幫外人」。

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