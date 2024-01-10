　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

女大生被「金主們」包養…40分鐘不雅內容全都錄　網看傻：書白念了？

▲女大生與「金主」們的對話在網路引發討論話題。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著時代的變遷，「包養」文化也愈來愈常見。中國浙江一名女大生與「金主」的聊天紀錄，近日在網路引發軒然大波，也讓許多網友刷新三觀，不禁想問：「書都白念了嗎？」

這名女大生與多位被稱為「金主」的男性進行一系列的金錢交易，內容從簡單的禮物、紅包到豐厚的生活費用，且對話充滿曖昧鹹濕，諸如「乖，晚上讓你知道我厲害」、「今天走你後門」、「今天你讓我，明天我讓你快樂」、「比如你在做飯，我在後面摟著你的腰」等，讓人大開眼界，這段充斥各種性暗示的不雅影片，長達40分鐘。

女大生被「金主們」包養…40分鐘不雅內容全都錄　網看傻：書白念了？

▲對話充滿性暗示。（圖／翻攝自微博）

聊天紀錄中，女大生對課業感到漠不關心，甚至暗示成績並不重要，她更重視的是和金主們建立關係，獲取經濟上的支持與物質上的享受。此事引發網友對女大生價值觀和道德底線的質疑與反思，砲轟：「這書都白念了嗎？」、「難道學校只是她與金主們交流的平台」。

不少網友砲轟女大生的行為，是對大學教育的褻瀆，認為沒有珍惜大學時光，透過學習提升內在價值，反而為了金錢放棄尊嚴，不僅違背教育初衷，更對其他努力學習的學生不公平。

女大生被「金主們」包養…40分鐘不雅內容全都錄　網看傻：書白念了？

▲女大生只在意金錢。（圖／翻攝自微博）

不過，也有網友抱持不同觀點，猜測女大生或許出於生活無奈，才會做出這樣的選擇，因為現實的壓力，面臨學費、生活費等負擔，加上家庭經濟條件不好，才會走上這條路。

延伸閱讀
婆婆為爭寵「湯匙舔乾淨」再給老公　人妻傻眼：好噁
減脂超適合！營養師曝「8款高蛋白蔬菜」排名　第1名竟然是它
根本仙杜瑞拉她家！他每晚弄亂工作室都有人整理　一看監視器是老鼠在打掃

ET快訊
21歲男慘遭夾斃！　聯結車駕駛「撿手機沒看路」
侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替
國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普
罔腰被影射「愛滋」哭了　鳳梨：不是先哭先贏
新北死亡車禍！　騎士滿臉血喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐畫面流出！女客狂笑讓他超尷尬

選前再出手！陸：研究中止ECFA農漁、機械等產品關稅減

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚「好無知」還原發射過程

不想被打擾！梁朝偉看電影都買3張票　粉絲笑：影帝這麼社恐

香港與東協更新自貿協定　納入珠寶、藥物、食品及紡織品

業內揭國泰航空「機師荒」原因：人數剩一半　運力恐需2年恢復

港大正妹博士「下海」當直播主！臥底秀場半年　爆秘辛：像個傻子

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧笑話

服裝未消毒？26歲女租漢服拍寫真「全身起紅疹」　醫生：蟎蟲引起

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

宥勝首開庭「要證明清白」　喊冤：沉默是想保護女生

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐畫面流出！女客狂笑讓他超尷尬

選前再出手！陸：研究中止ECFA農漁、機械等產品關稅減

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚「好無知」還原發射過程

不想被打擾！梁朝偉看電影都買3張票　粉絲笑：影帝這麼社恐

香港與東協更新自貿協定　納入珠寶、藥物、食品及紡織品

業內揭國泰航空「機師荒」原因：人數剩一半　運力恐需2年恢復

港大正妹博士「下海」當直播主！臥底秀場半年　爆秘辛：像個傻子

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧笑話

服裝未消毒？26歲女租漢服拍寫真「全身起紅疹」　醫生：蟎蟲引起

歐盟：2023年是有史以來最熱一年　氣溫升幅近「關鍵攝氏1.5度」

北韓屢射衛星火箭　日本、南韓都曾發警報

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

婆婆要求衛生棉用完別丟「放電鍋烤乾」…人妻傻眼：這樣正常？

牽涉敏感政治問題加上胡塞特殊背景　紅海協議誰敢談

華碩推雙14吋螢幕筆電Zenbook DUO　導入AI應用各式場合

法國史上最年輕！　34歲艾塔爾任法總理

公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

農曆年菜最不想看到什麼？全場狂刷2道菜：又苦又難吃

桃園某國中傳霸凌！男學生棒打「侏儒症同學」　他痛到蹲下

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

大陸熱門新聞

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐？女客讓他超尷尬

網紅疑因彈菸灰被殺身亡　兇手狂砍他腦袋十幾刀

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚：無知

微博熱議「台灣國家警報」　 陸網嘆：沒想到！

陸：研究中止ECFA農漁等產品關稅減讓

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

港大正妹博士下海當直播主！臥底秀場半年

梁朝偉看電影都買3張票！粉絲：影帝這麼社恐

業內揭國泰航空「機師荒」真實原因

天價帝王綠翡翠終於找到！主人曬本體樂歪

服裝未消毒？女子租漢服「全身起紅疹」

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

更多熱門

相關新聞

婆婆要求衛生棉別丟…放電鍋烤乾

婆婆要求衛生棉別丟…放電鍋烤乾

婚姻雙方的原生家庭若在生活習慣和觀念上差異過大，往往會成為家庭失和的主要導火線。一名女網友抱怨，婆婆和小姑說他們家很節儉，如果生理期時使用的衛生棉沒沾到血，就會拿去電鍋烤乾消毒，供有需要的人重複使用，並要求她也照做，讓她傻眼直呼「這樣是正常嗎？有人這樣嗎？」

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

叼菸騎平衡車！阿伯過橋慘摔　網笑：橋下就是醫院

叼菸騎平衡車！阿伯過橋慘摔　網笑：橋下就是醫院

妹子逛好市多見1幕！歐洲親戚讚：在台灣很幸福

妹子逛好市多見1幕！歐洲親戚讚：在台灣很幸福

營養師曝「8款高蛋白蔬菜」排名　第1名竟然是它

營養師曝「8款高蛋白蔬菜」排名　第1名竟然是它

關鍵字：

周刊王包養浙江

讀者迴響

熱門新聞

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕了！　結婚9年圓夢爆淚

罔腰體重掉到42kg！宣布暫時停工：睡不好吃不下

怒控好姐妹偷吃老公！「PTT表特聖女」點名小三開戰

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

罔腰崩潰哭訴「走不出來」！老公心疼：前任還是不放過

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊政黨輪替

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面