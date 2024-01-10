女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

▲女大生與「金主」們的對話在網路引發討論話題。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

隨著時代的變遷，「包養」文化也愈來愈常見。中國浙江一名女大生與「金主」的聊天紀錄，近日在網路引發軒然大波，也讓許多網友刷新三觀，不禁想問：「書都白念了嗎？」

這名女大生與多位被稱為「金主」的男性進行一系列的金錢交易，內容從簡單的禮物、紅包到豐厚的生活費用，且對話充滿曖昧鹹濕，諸如「乖，晚上讓你知道我厲害」、「今天走你後門」、「今天你讓我，明天我讓你快樂」、「比如你在做飯，我在後面摟著你的腰」等，讓人大開眼界，這段充斥各種性暗示的不雅影片，長達40分鐘。

▲對話充滿性暗示。（圖／翻攝自微博）



聊天紀錄中，女大生對課業感到漠不關心，甚至暗示成績並不重要，她更重視的是和金主們建立關係，獲取經濟上的支持與物質上的享受。此事引發網友對女大生價值觀和道德底線的質疑與反思，砲轟：「這書都白念了嗎？」、「難道學校只是她與金主們交流的平台」。

不少網友砲轟女大生的行為，是對大學教育的褻瀆，認為沒有珍惜大學時光，透過學習提升內在價值，反而為了金錢放棄尊嚴，不僅違背教育初衷，更對其他努力學習的學生不公平。

▲女大生只在意金錢。（圖／翻攝自微博）



不過，也有網友抱持不同觀點，猜測女大生或許出於生活無奈，才會做出這樣的選擇，因為現實的壓力，面臨學費、生活費等負擔，加上家庭經濟條件不好，才會走上這條路。

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